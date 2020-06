Marcelo Tinelli dio novedades sobre el Bailando: “Estamos tratando de incluir el humor”

Marcelo Tinelli hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la actual de la situación actual de la economía y del programa Bailando por un sueño. En su red social escribió: “Feliz por haber compartido una linda charla con estos emprendedores. Me encantó conocer sus proyectos, sus historia y las formas de reinventarse”. Al inicio de la charla, habló sobre su situación. “Por suerte estoy muy bien, ahora estoy trabajando con la productora. Es un momento difícil”, comentó.

Además, el conductor de Showmatch (ElTrece) explicó: “Tenemos pocos programas en el aire. Estamos esperando a ver qué va a pasar con el Bailando. Se analizan las reglas, los protocolos y todo el tema sanitario. No es un tema fácil. También estamos tratando de incluir el humor en el programa. Entonces a todo esto se suma mucha cantidad de gente en el estudio. Yo creo que hoy en día el tema del humor y el entretenimiento es esencial. El programa del bailando solo tenemos como medio armado para este año”.

Cuando entrevistó a un emprendedor a hablaron sobre las ventas online y Marcelo reflexionó: “Algunos empiezan a experimentar recién ahora lo de las compras online. para ciertas personas eso es algo raro todavía de hacer. Antes siempre la venta era como más directo y personal y ahora ya están todos con el formato online”. El presidente de la AFA dijo: “Hay que ir moviéndose y generando ingresos como uno pueda. Acá en empresa también es así, tenemos gastos, saldo que pagar y costos. Uno quiere colaborar y darle laburo a quienes nos acompañan”.

Mensajes de sus fans

Las repercusiones fueron inmediatas en su cuenta de Instagram y sus seguidores le respondieron. “Hola marceee. Que lindo escucharlos a todos. También tengo un emprendimiento y me sentí identificada con cada uno. Soy de San salvador de jujuy. Mucha fuerza para todos les deseo lo mejor”, le escribió @lopyscejas. “Genio Marcelo por aca tambien ponemos todo el esfuerzo para salir adelante, trabajamos muchas horas extra ahora y tenemos fe que si vamos a salir de esta .gracias por apoyar a los del interior”, comentó @elceibovregina.

En días anteriores, Luis Puenzo (presidente del INCA) había hablado sobre el Bailando. “Tinelli contó que pensaron la posibilidad de hacer el show de manera que no haya público. Que el jurado esté separado y que los bailarines no se tocaran. Así casi que se podría empezar a producir ahora. Cumpliendo requisitos de sanidad, hay cosas que se van a poder hacer. Porque un show televisivo es más fácil que una ficción televisiva o que una película. En estos momentos me da la impresión de que es más probable que esté antes el Bailando”.