Mariana Fabbiani habló sobre Mamuschka: “Tengo mucha ansiedad”

Mariana Fabbiani tuvo en el programa Los Ángeles de la mañana y habló con Ángel de Brito sobre el debut de su programa Mamuschka. Respecto a su programa la conductora: “Es la primera vez que conduzco un programa entero de juegos y la verdad es que estoy re feliz. Es algo que tenía muchas ganas de hacer con el fin de divertirme y llevar alegría a los televidentes. Es un desafío nuevo y tengo mucha ansiedad. Uno cree que se acostumbra a los estrenos pero realmente no pasa eso. Se viven de una manera muy especial”.

Ángel declaró: “Yo estuve contando un poco en mis redes porque fui a jugar una vez con un amigo. Hay un día que van a participan los famosos”. “Te voy a contar mi experiencia. Cuando yo fui la pasé bien pero nunca me puse tan nervioso como en un programa de televisión. El juego te da una ansiedad increíble. Hay mucho dinero en el juego que va y viene. En ese momento yo te odie. Te conozco tanto y sé cómo son todas tus caras. Vos no me dabas ni una ayuda”, ironizó el conductor de “LAM“.

Fabbiani se defendió: “Yo no puedo hacer nada, no te haces una idea de lo amenazada que me tienen. Me retan todo el tiempo. ahora ya directamente pasaron a prohibirme espiar dónde está la plata. Yo ya no sé dónde está escondida y me sorprendo en el aire. Ahora hay mucho dinero en juego, podés ganar hasta dos millones de pesos. Es un equipo de a dos personas y están juntos, no enfrentados”. Respecto a la cuarentena Mariana opino: “Es difícil pero uno se adapta como lo hacen todos. Hay días buenos y malos”.

“Ver el lado positivo”

Para cerrar explicó las cosas que hizo: “Me volví una obsesiva de la limpieza. Limpie hasta el último rincón. También jugué mucho con los chicos. Es duro lo que estamos viviendo. Lo que no tengo controlado es el tiempo de los horarios, ya que nos dormimos y despertamos a cualquier hora. Yo trato de hacer lo que se puede y estoy relajada. Lo que estamos viendo le pasa a todo el mundo y acá tenemos que estar fuertes, ser solidarios y pensar en el otro. Nos tenemos que cuidar nosotros para así poder cuidar a los demás. Yo trato de inculcarles eso a mis hijos y de ver el lado positivo”.

Su nuevo programa de entretenimientos va a ser transmitido por la pantalla de ElTrece de lunes a viernes en el horario de 18:45 a 20:00 hs. El ciclo, que comienza hoy está pensado para toda la familia. En una entrevista que le brindó al canal, la conductora contó sus sensaciones con el programa: “Me siento feliz de hacer un programa que lleve alegría en este momento que hace tanta falta, la distracción y un poquito de diversión. Así que feliz de volver a eso y con un juego que está buenísimo y con un programa que les va a encantar”.