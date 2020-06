Messi: “Luego de la pandemia, nada va a ser igual”

El coronavirus cambió rotundamente el normal funcionamiento del mundo. El fútbol no quedó ajeno a esta difícil situación, y las competencias estuvieron paradas por casi tres meses. En este contexto, Lionel Messi dio una entrevista y aseguró que “luego de la pandemia, nada va a ser igual en la vida y en el deporte”. A su vez, el astro argentino, afirmó: “Lo más negativo es perder a seres queridos”.

NA informó que se vio una cara de Messi nunca antes vista. La estrella del Barcelona, fue convocado por “El País Semanal” de España para analizar cómo será la vida después de la pandemia del Covid-19, junto al tenista Rafael Nadal; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el arquitecto Norman Foster; el chef Ferran Adrià; la cineasta Isabel Coixet; y el DJ David Guetta, entre otros.

“A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió por el coronavirus. Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa. Muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera. Muchas personas perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron despedirlos”, señaló Lionel Messi.

Así, el delantero argentino reconoció lo afectó especialmente la situación creada por la pandemia, que obligó en España a suspender el fútbol, desde marzo pasado. “Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres. Eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo”, remarcó Messi.

¿Cómo vuelve el fútbol en España?

Messi habló justo en la previa de que este lunes, los equipos de fútbol retomen los entrenamientos colectivos. Esto luego de que el Ministerio de Sanidad diera luz verde junto al gobierno. De esta manera, los equipos dispondrán de un mínimo de 10 días de trabajo antes del regreso de la competición. La fecha se fijó para el día 11 de junio con el clásico entre Sevilla y Betis como primer encuentro.