Moria Casán apuntó fuerte contra Jorge Rial: “Está en la tele gracias a mí”

Thanks @CRISTREGO por renviarmelo. Los 2 Castiglione, lo más!!! y el otro que no se ve ??? no es #AlcanzameElBulónCacho Quién es el otro que está blureado??? Ahhhhhhh creo que es un pibe que está en la tele gracias a mi y a ese programa "MORIA Y SUS 2 MARIDOS" 👈 (cont) pic.twitter.com/06LGK0PFPj