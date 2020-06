Poliomielitis: se dejará de aplicar la vacuna Sabin

La Poliomielitis es una enfermedad contagiosa que afecta principalmente a los niños. Este virus se transmite de persona a persona por vía oral – fecal o a través del agua o alimentos contaminados. Para poner prevenir esta problemática, se realizó un importante cambio en el cronograma de vacunas. A partir del 1 de junio se dejará de inocular a los niños con la vacuna Sabin y sólo se lo hará con la Salk.

En todo el territorio argentino se llevará a cabo un acto de lanzamiento del nuevo esquema de vacunación contra la polio. “Esto es histórico porque nosotros actualmente estamos utilizando la vacuna Sabin en algunas dosis, y ya no se la va usar más. La vacuna Sabin es oral, de fácil aplicación, y en un momento fue muy importante porque había en el mundo más de 125 países con poliomielitis y 350.000 casos. Sin embargo, el año pasado solamente dos países (Afganistán y Pakistán) declararon tener polio tipo 1, con 176 casos”, explica al respecto el jefe de Inmunizaciones, Ricardo Cortéz.

Acciones contra la poliomielitis

Por ese motivo, agregó que ante esta situación, es necesario un cambio en el cronograma. Con respecto a la vacuna Sabin, detalló que no se usará más debido a los efectos adversos que presentaba. Por eso, decidieron aplicar solo la Salk, la cual no presenta ningún efecto secundario. A partir de estos cambios, el cronograma de vacunación quedará de la siguiente manera: La inoculación con Salk será a los dos, cuatro y seis meses de vida. Desde ahora, la dosis de los 15 meses no se aplicará más, ya que directamente habrá un refuerzo al ingreso escolar.

“Cada vez estamos más cerca de erradicar la poliomielitis, como es una enfermedad que sólo la tiene el ser humano y hay muy buenas vacunas, estamos muy cerca de lograrlo. Lo que debemos hacer siempre es seguir vacunando, porque aunque sólo dos países tengan actualmente la enfermedad, el peligro existe”, aseveró Cortéz. También sostuvo que, a pesar del contexto sanitario actual, es importante la prevención y el papel de los padres para llevar a los niños a vacunar.

Finalmente, el jefe de Inmunizaciones comentó que el día de hoy participó de una videconferencia por el lanzamiento oficial de este nuevo cronograma. Este acto se realizó a nivel nacional y participaron todas las provincias del territorio argentino. A su vez, también contó con la presencia de los responsables de vacunación en la provincia, supervisores de enfermería y jefes de áreas programáticas. Además, se hizo una reseña sobre esta enfermedad, sus cambios, y los planes para su erradicación total.