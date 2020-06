Sofi Morandi arremetió: “Cuando uno está mal no hace TikTok”

Sofi Morandi es una de las famosas que está pasando por un mal momento a causa del aisalmiento. En su cuenta de Instagram, la bailarina hizo un descargo donde habló de la cuarentena. “El otro día subir una historia a Instagram mejores amigos y estaba llorando. Hice eso porque estaba con mucha bronca. Estoy enojado porque estamos en una situación que es una verga por más que nos la quieran vender lo contrario. Para algunos es más que para otros”, comenzó explicando la exparticipante de Bailando por un sueño.

Además agregó: “No me llevo bien con las situaciones que no puedo controlar. Trato de tener la mayoría de las cosas de mi vida en orden y eso no lo puedo hacer en esta situación. Otra cosa que me hace enojar mucho es cuando dicen que esta normalidad que conocíamos antes de la cuarentena no va a volver. Capaz que va a sonar un poco egoísta lo que diga, pero yo pienso que estábamos bien con la vida que teníamos y vino este bicho de mierda a cagarnos la vida”.

Para cerrar dijo: “Cuando uno está mal no hace TikTok, o se pone horarios para entrenar o hacer yoga, uno no tiene ganas de hacer nada. Entonces a mi no me digan de hacer esas cosas ni me critiquen. Yo hago las cosas cuando tengo ganas”. Días atrás, Sofi escribió en su Twitter: “¿Ustedes también notan que la gente está cada vez más del orto? Tipo tengo muchos amigos que están re en una y piraron mal creo q debería preocuparme”. Rápidamente sus fans le respondieron. “Yo noto que cada vez estoy mas del orto ya estoy harta”, le escribió una usuaria.

“Días muy malos”

@Allegra_Darcy le contestó: “No lo veo en la gente cerca mío. Creo que todes vamos pasando por todas las emociones, en un mismo día y de forma exacerbada. Días muy malos, pero también días muy buenos”. Mientras que la actriz utiliza sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores, también estuvo en una entrevista con Juan Etegoyen. En el ciclo Mitre Live Morandi recordó su paso por el Bailando y la relación que tuvo con el youtuber Julián Serrano.

“Es tremendo la onda que pegamos, nos reíamos mucho. Obviamente ahora no tenemos tanto contacto porque pasa siempre eso en los elencos. Tenes etapas. Pasamos mucho tiempo con ellos. Somos tres colgados y siempre hubo onda. Estuvo bueno, es muy intenso el Bailando. Vivimos algo flashero, siempre va a haber cariño”, dijo Sofi. También opinó de la separación de Serrano con Malena Narvay: “Yo entendí que no hay que aclarar porque oscurece. Los que levantan esas cosas no quieren escuchar la aclaración porque no les sirve”.