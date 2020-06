Sofía Jujuy Jiménez reveló cómo conquistarla: “No es necesario que seas famoso”

Sofía Jujuy Jiménez se muestra más conectada con sus seguidores. Luego de separarse de Juan Martín Del Potro, comenzó a mostrarse mucho más suelta en las redes sociales. En medio de uno de los juegos de preguntas y respuestas que lanzó en Instagram, recibió una llamativa declaración de amor y ella contestó. “Quiero aprovechar este mensaje para decirles varias cosas a los hombres. La primera es que los que tienen novias ni se gasten en escribirme”, comenzó declarando.

Lo que ocurrió, es que recibió un mensaje que decía: “Sofi estaba por escribirte que me tenés enamorado, pero soy casado así que mejor no”. Aclarado lo anterior, la conductora agregó: “Y lo segundo, y esto me causa mucha gracia, es que no necesariamente tenés que trabajar en los medios de comunicación ni ser famoso ni nada para que el día de mañana podamos salir a tomar algo. ¡Obvio que ese no es el punto!, lo importante es que vos me veas como una piba más, básicamente”.

Después de los mensajes que dejó Sofía subió una historia más donde se leyó un comentario que le mandó un seguidor: “Te deben haber llovido propuestas después de esta aclaración. Te dejo la mía: cuando termine la cuarentena vamos a tomar unas cervezas al río. Y a charlar de la vida. Es simple, pero clave para conocerte y que me conozcas jajaj. PD: Con que me leas y te cagues un poco de risa me conformo”. “¡Estuviste muy bien!… y hablando un poquito en serio, ese tipo de planes son la bomba” expresó Jiménez.

“Salir a aclarar las cosas”

Semanas atrás, la modelo desmintió los rumores de que Jimena Barón haya sido la causante de su ruptura con el tenista. En su cuenta de Instagram subió videos a sus historias donde dijo: “Ella de la nada, sin ninguna obligación, se tomó el trabajo y el tiempo de salir a aclarar las cosas. Lo hizo para paralizar mi mente y no perturbarme. Siendo que vivimos en un mundo donde todavía el machismo sigue tan arraigado, que por suerte se empiezan a replantear ciertas actitudes, esta cuestión de mujer a mujer hay que celebrarla, aplaudirla, compartirla y qué te contagie”.

Sobre el gesto de Jimena opinó: “Como vi que Jime salió a aclarar las cosas, yo también quise de acá bancarla de alguna manera. Quise aclarar, porque me pareció un gestazo de su parte. Siento que estas cosas están buenísimas. Después de ver recibir, escuchar, interpretar, imaginar, suponer toda la información que me mandan, yo no pensaba salir ni decir nada. Y me iba a quedar con todo los rumores para nosotras. Para mí fue un gran regalo que ella estuvo conmigo”.