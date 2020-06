Un anciano perdió el dedo porque la vieja ambulancia calienta y se para

San Martín es una pequeña población de Catamarca. Si bien el abandono es en todo sentido, lo que más les duele a los pobladores es la falta de salud pública. Concretamente, dejaron una ambulancia vieja que no hace ni 50 kilómetros porque “recalienta” y se queda a mitad de camino por lo que no pudo trasladar a un paciente al Hospital San Juan de la ciudad capital. Ayer un hombre perdió un dedo tras ser mordido por un perro porque no fue asistido rápidamente.

Las quejas de los vecinos son recurrentes pues si bien les dieron una ambulancia nueva, la llevaron y nunca más la devolvieron. Hay incluso una anécdota de que una vez la unidad vieja se aventuró a salir con un enfermo pero se rompió en el camino, llegó otra y también se quedó. A sabiendas de que el tiempo juega un papel decisivo cuando un paciente se debate entre la vida y al muerte, cuesta entender a las autoridades sanitarias y municipales que no tomen el tema en serio.

San Martín es una localidad catamarqueña ubicada justo en el límite con La Rioja y sobrevive por su gente y la fuerza de la costumbre renegando siempre con los políticos que se olvidan de ellos. En este contexto ayer un hombre mayor de apellido Giménez fue atacado por un perro que le comprometió dos dedos de la mano. Ya internado, trascendió que perdió el dedo meñique y otro podía ser salvado con una operación que planificaban los médicos del HSJB.

Los vecinos dicen que tuvieron que esperar dos horas que llegara una ambulancia del SAME desde Chumbicha y que “en la posta sanitaria no tenían nada, ni anticoagulante, no antirrábica”. Asimismo precisaron que el can le arrancó el dedo meñique de una mano a Giménez y que le tenían que hacer una suerte de injerto en otro dedo para no perderlo también. Asimismo, aparte de que no hay insumos, es raro encontrar un médico.

Chumbicha

La ambulancia que les tiene actualmente es una camioneta vieja que no llega porque levanta temperatura y hay que empujarla porque se queda sin batería. Para llegar a la ciudad hay que recorrer casi 100 kilómetros pero a mitad de camino el motor recalienta y no puede seguir por lo que se trata de un vehículo sin mantenimiento y obsoleto. La ministra de Salud es Claudia Palladino y el intendente de Chumbicha es Alfredo Hoffman. Es hora de hacer algo, ¿no creen?