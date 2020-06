¿Daniel Osvaldo hizo una indirecta sobre Jimena Barón? “Lo malo de los besos es”

Daniel Osvaldo se encuentra en convivencia con Jimena Barón hace un par de semanas. La decisión la tomó la cantante al regresar al hogar del futbolista para su cumpleaños número 30 ya que su hijo (Momo) no se quería ir de la casa del deportista y le pidió a su mamá que se quedara allí. A pesar de la inesperada convivencia ambos se encuentran muy cómodos mientras están bajo el mismo techo. Horas atrás, Daniel subió una historia en su cuenta en Instagram con una frase del músico Joaquín Sabina.

Osvaldo eligió las siguientes palabras: “Lo bueno de los años es que curan las heridas, lo malo de los besos es que crean adicción…”. Por otro lado, la intérprete de “La Cobra” publicó imágenes de un asado donde escribió: “Como si fuera poca la tentación ya”. A continuación hizo una encuesta para que sus seguidores elijan entre “Chinchulines o Roberto”. Días atrás, Jimena reveló que decidió llamar Roberto al exdelantero de Boca Juniors. La balanza de la votación se inclinó para el lado del delantero argentino.

Recientemente, la modelo se cansó de las críticas que tuvo en las redes sociales e hizo un descargo. “Hasta que Instagram me exija tenerla atada seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa. Seguirán opinando y hablando, y también está bien. La única diferencia entre todo eso y yo es que la única que vive mi vida soy yo misma. La única realidad es que un día me voy a cagar muriendo y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete, intentando no joder a nadie”, escribió Jimena.

Sorpresivo hallazgo

Además, la actriz descubrió algo en su antiguo hogar que la dejó sorprendida: “Mi reencuentro con mis cajas de ropa de 2015. Acá guardábamos los pañales de Morrison y vaya sorpresa. Ay, Dios. En el medio del corazón. Acá hay cartas de mis amigas cuando me fui a vivir a Roma con Daniel. Y está mi ropa de embarazada”, exclamó Barón mientras subía una serie de historias en su cuenta donde se apreciaba todo lo que estaba guardado en las cajas que encontró.

La felicidad de la cantante de temas como “La tonta”, “Se acabó”, “Se quema” es tal que también lo expresa mediante posteos. “Mi hijo, su luz, el sol, su abrazo radiante, el perro, el pasto, los mates, las mañanas de risas y todo, todo lo que haga bien”, escribió en una de sus últimas fotografías subidas. Después de cuatro días esa publicación ya superó los 377 mil ‘likes’. En su cuenta de Instagram @jmena la modelo tiene seis millones de seguidores, con más de 2700 publicaciones en su haber.