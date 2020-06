Evangelina Anderson dijo que en los colegios de Alemania “evocan cierta imagen militar”

La modelo argentina Evangelina Anderson hizo una fuerte reflexió en sus redes sociales sobre cómo se manejan en los colegios de Alemania. En ese país está viviendo actualmente con su familia y su marido el exfutbolista Martín Demichelis. “Siempre que puedo les cuento cosas que me parecen interesantes de cada uno de los países que me toca vivir. En varias oportunidades me preguntaron por qué mis hijos no usan uniforme para ir a la escuela y pensé en contarles como es el tema por estos lados”, comenzó contando la modelo.

La actriz continuó: “Bueno, resulta que la mayoría de escuelas en Alemania son públicas. Lo habitual acá es llevar a los chicos al colegio del barrio. Desde que empiezan la primaria con 6-7 años la costumbre alemana es que los alumnos vayan solos al colegio. Suelen ir en grupitos con los vecinos del barrio de su edad. Los colegios privados suelen ser las escuelas internacionales donde van los hijos de expatriados (como es nuestro caso) que pasan estancias cortas en el país y ellos tampoco llevan uniforme”.

Evangelina relató los motivos por los cuales en los colegios en Alemania se visten todos iguales: “Para que no haya una diferencia social entre los niños que van a escuela privada de los que van a la pública, todos se visten como quieran y son libres al elegir su vestimenta. Además, no podemos olvidar que los uniformes ‘evocan’ cierta imagen militar y no es necesario que recordemos a estas alturas la historia de Alemania. Si, para la mayoría de gente mayor en Alemania hablar de la guerra sigue siendo un tema tabú”.

“Pequeños ejércitos de niños andantes”

La exbailarina del programa “Pasión de Sábado” hizo una reflexión final: “No creo a la sociedad alemana le resulte muy agradable ver ‘pequeños ejércitos de niños andantes’. Puede sonar exagerado para nosotros, pero quizá no lo sea para ellos. Además, en Alemania se suele educar a los niños bajo una filosofía bastante liberal. El niño es un ser independiente que es capaz (o no) de poner sus propios límites. ¿Que piensan a cerca de esto que les conté? Besos y gracias por leerme”.

Los comentarios de sus seguidores fueron inmediatos. @arg_queen le contestó: “Que interesante! Es muy particular, supuestamente los uniformes son para que no se noten las diferencias sociales en la vestimenta. Tus hijos hermosos, me encanta cómo los vestís y la sencillez con la que los crías”. “Que hermoso lo que contás y que orgullo que los sigas educando a tus hijos en valores. Nada mas lindo que la escuela publica”, opinó @ardilla_amorosa. @erikabarot respondió: “Me parece súper importante aprender las costumbres, cultura y vida diaria del mundo. Gracias por compartir”.