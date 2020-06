Jey Mammon cuestionó los dichos de Walter Queijeiro: “Nadie busca que lo discriminen”

El periodista Walter Queijeiro estuvo en un debate en BenditaTV y cuestionó los dichos de uno de los panelistas. Aseguró que la homosexualidad es una elección. En medio de un debate en el programa conducido por Beto Casella, Gabriel Cartaña comentó dichos de Diego Ramos en Podemos Hablar, sobre una explicación de su elección sexual. “Lo cito porque me parece brillante: ‘Yo no elijo lo que soy pero estoy orgulloso de serlo’. Es realmente profunda. Además da un mensaje muy bueno a la comunidad homosexual”, comentó Gabriel.

“Diego dijo una de las frases más profundas que escuché últimamente en la televisión”, agregó Cartaña, quien además es psicólogo. Inmediatamente Queijeiro respondió: “La verdad es que yo no lo entendí. Creo que cada uno es artífice de su propio destino y que cada uno decide lo que es. En cierta manera Diego está negando lo que siente realmente… Entonces, la pregunta que habría que hacerle ‘si usted no eligió lo que es, ¿qué sería de poder decidir?’. Sería una buena pregunta”.

Sus palabras fueron criticadas en la mesa, pero insistió: “Yo decido lo que soy todos los días. Está comprobado que los pensamientos pueden ser cambiados en base a un montón de creencias. Y las decisiones de cada uno tienen que ver con cómo uno piensa”. Jay Mammon le respondió a través de Twitter con un contundente mensaje. “Hola @wqueijeiro te respondo desde mi perspectiva humildemente notando tu inquietud. Si yo hubiese podido elegir, hubiese elegido ser heterosexual. Nadie busca que lo discriminen, nieguen, subestimen, lastimen. Abrazo”, escribió.

Repercusiones en las redes

Entre respuestas de apoyo al artista, y de quejas contra Walter, en Twitter se pudo leer: “Uno tiene derecho a pensar como quiera. Pero ¿cuántas más hay que dejarle pasar al retrogrado, machista y discriminador de Queijeiro? No es como mucho… y siempre va por más. Este tipo de personajes atraza”, contestó @Rodrifiad. “Siempre del lado Jey Mammon de la vida. Te quiero”, le comentó la periodista Nara Ferragut. “Es increíble que estemos en el 2020 y haya gente que piense así… creo que en todo caso, elegimos no ocultar lo que somos”, escribió una usuaria.

El origen del debate fue el reconocimiento de Ramos de que le gusta los hombres, en la última emisión del ciclo de Andy Kusnetzoff: “Yo no tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso, no tengo necesidad de sentirme contra la pared. Estoy muy orgulloso con lo que soy, con quién soy. Yo no elegí lo que soy, pero estoy orgulloso de serlo. Hay mucha gente que se levante todos los días sufriendo lo que es, deseando ser otra cosa. Eso es lo que quiero que se erradique”.