Jorge Lanata no se guardó nada contra Tinelli y Rial

La cuarentena parece haber agitado las aguas de todos los medios de comunicación, en especial de la televisión argentina. Hace unas semanas Jorge Rial se cruzó con su panelista Marcela Tauro, quien terminó abandonando Intrusos, y desde hace unos días está involucrado en una disputa con Moria Casán. Luis Ventura es otra personalidad que volvió a criticar AméricaTv, y Vero Lozano (Telefe) se enfrentó con Nicolás Wiñazki (Grupo Clarín). Ahora, en una comunicación con la radio La Once/Diez, Jorge Lanata hablo de Rial.

“A mí me asombró que Rial se dedique una semana a hablar de ElTrece. El quilombo qué hay en ese canal es noticia, pero una semana hablando de lo mismo significa que no hay otro tipo de interés”, remarcó el conductor de Periodismo para Todos. “Hablé con gente del canal pero me dijeron que no es una cuestión de AméricaTv, es algo de Jorge. Yo pensé que podía ser Daniel Vila contra Héctor Magnetto, pero me equivoqué. Dedicó un programa entero a hablar de un productor mío. La política se ha metido en casi todo”, opinó.

Con el tema del rating, Lanata dijo: “la gente siempre está presente, sobre todo ahora que están todos encerrados por la cuarentena. Si ellos no nos ven en estos momentos, es porque nosotros somos malos”. Respecto a Marcelo Tinelli opinó: “lo conozco de hace mil años, de cuando él era periodista deportivo”. “Lo más difícil respecto a Tinelli es que nunca se lo llega a conocer bien. Yo esto no lo digo para bien: siempre termina sorprendiéndome, al punto que me pregunto cómo es y qué quiere”, advirtió.

De Macri a Cristina

Lanata también se refirió a los tuits del conductor de Bailando por un Sueño contra el macrismo. “A mí me pareció gracioso que él, después de todo lo que estuvo con Macri, venga a quejarse de la AFIP. Un poco más y dice ‘me secuestraron’. Marcelo no jodas!!!. A mí me parece que es tonto lo que hace con sus tuits. Prefiero que me digas ‘Lanata sos un hijo de puta’. Yo hago un programa serio, con periodismo y buena investigación. No pongo minas bailando casi desnudas ni armo discusiones polémicas”, dijo al comparar Periodismo para Todos con ShowMatch.

En PPT, el domingo Lanata habló de la queja pública de Tinelli: “Nos metimos en el túnel de tiempo de Twitter. Primero, Marce era crítico de Cristina”. En la pantalla se vio un mensaje de Marcelo en 2017: “Cris me trata de idiota, qué orgullo. Voy por el camino correcto. Me alegró el domingo”. “Igual, la enemistad duró poco tiempo”, aseveró y mostró otro comentario de Tinelli: “Aguante Cris transmitiendo al Ciclón. ¡Ojalá nos dé suerte!”. En ese momento, Marcelo publicó un tuit arrobando a Paula Chávez y a su programa, dando a entender que no le interesaba PPT.