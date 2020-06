Jorge Rial criticó a Liz Solari: “¡Haces todo mal!”

Jorge Rial criticó a la modelo Liz Solari, quien es tendencia en Twitter por un polémico posteo que realizó. La actriz publicó un mensaje en contra del racismo luego del crimen de George Floyd. Solari subió una foto de dos manos de diferente color de piel dándose un apretón y se puede leer: “Cuando el humano recuerda que su esencia es espíritu, que un cuerpo es un instrumento más allá de su forma o color, naturalmente se eleva sobre aquellos prejuicios adquiridos y construidos en su ignorancia, en su olvido”.

Esa publicación hizo que Liz recibiera una lluvia de críticas ya que en la segunda foto (adjunta al posteo) se puede ver que hay una mano de un hombre blanco tocando la de un primate. Rial tuiteó: “Cuando no entendes nada y haces todo mal”. Solari se defendió aclarando lo que hizo en su cuenta de Instagram. “Para los que no entendieron, y se apuran en juzgar y violentar con sus palabras, hablaba de la unión más allá de racismo y de especismo. Dos formas de discriminación inaceptables. La violencia en mis redes no es bienvenida”, escribió la argentina.

Cuando no entendes nada y haces todo mal. pic.twitter.com/pxSD2SAYx2 — JORGE RIAL (@rialjorge) June 2, 2020

En sus historias la modelo también hizo mención al tema ya que subió una parte de un programa televisivo donde se habló del odio: “Odiamos porque nos enseñaron a odiar, porque somos ignorantes. Nos han enseñado que hay 4 o 5 razas diferentes. Hay solamente una raza en la Tierra, es la raza humana y todos somos integrantes. Pero han separado a la gente de manera que algunos de nosotros podemos vernos superiores. Es tiempo de que superemos esto, no hay ningún gen de intolerancia, no nacemos intolerantes”.

Críticas y apoyo en las redes

Los comentarios en las redes no tardaron en llegar. En Twitter @saintmaili escribió: “Lo de Liz Solari no puede ser. Realmente odio hablar de estás cosas, pero la forrada que representa ese post no puedo más. Hay que ser muy hija de la bosta”. @Lupinatti defendió a la actriz: “Puso la mano de un gorila no porque lo asocie con una persona de piel negra, sino porque no está de acuerdo con la violencia en ningún aspecto. Va mas allá del racismo, habla de la discriminación en sí: el especismo es discriminación”.

En su Instagram @enzosinchicay le contestó: “La publicación de una figura reconocida puede ser el peor error de todos, en especial cuando la foto contradice la descripción y se sigue una burla generalizada de mentes retrógradas. Que tengas una red social para eso es peligroso… es como darle una navaja a un mono”. Luego de las críticas, Liz Solari borró el post y subió otro solo con la foto de las dos manos humanas aprentandose. De momento tomó como decisión final bloquear los comentarios en su red social.