¿Maradona dejará de ser el técnico de Gimnasia?

Luego de un mal inicio en la temporada 19/20, Gimnasia y Esgrima La Plata decidió dar un giro de 180 grados y contrató a Diego Armando Maradona. Los dirigentes le dieron la oportunidad al exentrenador de la Selección para que los salve del descenso. Por la suspensión del campeonato, el equipo consiguió el objetivo y estaba todo dado para que el astro siga. Igualmente, en las últimas horas todo se complicó.

NA informó que incluso el abogado de Maradona, Matías Morla, cuestionó a la dirigencia del “lobo”. Aseguró que el entrenador quería renovar su vínculo con la entidad del Bosque. El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, confirmó a medios platenses que el ofrecimiento que le hicieron al “diez” era continuar con sus servicios hasta diciembre de 2021. Esto con el mismo valor que hasta ahora, sin ningún tipo de aumento, ni reducción salarial.

“Diego Maradona se jugó por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de los médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, no le quieren renovar. Él quiere seguir”, afirmó Morla en su cuenta personal de Twitter. En tanto, Pellegrino indicó que le ofrecieron al “diez” el “mismo contrato y la respuesta fue no”. A su vez, agregó que “ya mantenerlo es un esfuerzo para nosotros”.

“El problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él”, aseguró Pellegrino en diálogo con La Redonda LP (FM 100.3). El representante del “diez” es Cristian Bragarnik, con quien el presidente habló sobre la continuidad del entrenador, pero aclaró que “pretendían un aumento de salario que no podíamos asumir”.

El presidente “men sana” evitó referirse a Maradona como ex DT del “lobo” y agregó que “nunca se sabe. En el fútbol no se puede decir que el tema está terminado. Era un buen momento para renovar, pero no hipotecando al club”. En las últimas semanas el club decidió no renovarle el contrato a cuatro jugadores del plantel profesional. Igualmente, eso no sería inconveniente para que Diego pudiera seguir siendo el técnico en la próxima temporada.