Moria Casán recordó una reunión en AméricaTv que terminó al borde de las piñas

Luego de criticar a Jorge Rial, Moria Casán volvió a arremeter contra el canal AméricaTv. La diva recordó un fuerte momento que le tocó vivir en los pisos del canal. A través de su cuenta en Twitter relató: “Recuerdo que en una reunión llamada de tupper, el oscurito se levantó y amenazó a una Sra. que estaba al lado mío y que comenzó a temblar, yo le dí un rivo. Había mucho y poco huevo, y 5 féminas, una se había ido para conducir y los demás lo agarraron al misógino y estuvo a punto de agarrarse a piñas con uno de los dueños del canal”.

Además continuó narrando lo que ocurrió: “Después de eso nos quedamos los dos con una de las féminas de gerencia y yo le dije: ‘Sos un sorete mal cagado’. Él, lejos de enojarse, y yo menos porque estaba divertida, ¡me abrazó y nos reimos! Pocos huevos, traiciones, en una reunión donde no se aclaró nada y quedó en evidencia que la tele es un electrodoméstico donde abunda el cotorreo y el cotilleo y los resultados parece que no favorecen. Igual amo a América y me encantan los Vila (Daniel y Agustín), me sentí honrada por esa familia… el resto, hummm”.

Si bien Moria no aclaró a quién se refería con “el resto”, otro de los dueños del canal AméricaTv (en 2017 compró el 40% de las acciones del Grupo América) es el empresario Claudio Belocopitt. El origen de este contador no está vinculado con los medios de comunicación, sino con la empresa de medicina prepaga Swiss Medical Group. Administra la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, Sanatorio de Los Arcos y Agote, clínicas en Neuquén, Salta, Uruguay y ECCO Emergencias Médicas, entre otras. También produjo la película Relatos salvajes.

“Aguante la tele argentina”

En otro tuit, La One agregó: “Agradezco a (Eduardo) Eurnekián que me haya contratado y la cena que tuve con él hace 2 meses. Fue lo más. Aguante la tele argentina, si destapan unas cloacas, va a ser una de las mejores”. Hace un día Moria criticó a Jorge Rial también mediante Twitter. La conductora subió una fotocaptura agradeciendo a una fan. En la imagen se ve el ciclo Esta noche con Moria Casán, emitido en el canal Volver. Ese programa lo realizó con sus dos exmaridos, Mario Castiglione y Luis Vadalá, con la conducción de Rial.

Moria escribió: “Los 2 Castiglione, lo más!!! ¿Y el otro que no se ve? ¿Quién es el otro que está blureado? Ahhhhhhh creo que es un pibe que está en la tele gracias a mi y a ese programa. Moria y sus dos maridos”. La bailarina comentó: “Cria monstruos y se te abrojarán hasta que se den cuenta que son hijos de un pene inexistente, porque ya el #HDP es un cliché machista. Suerte querido Mario que al final asumiste que no valía la pena competir conmigo, esto te trajo tu desánimo espiritual y ya no estás, adorado papá de Sofía Gala“.