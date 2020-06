Natalia Oreiro se preocupó por su hijo: “Lo encontré y le dije: ‘¿Qué hacés?'”

Natalia Oreiro estuvo en el programa Vivo para vos conducido por Julián Weich. Cuando le preguntaron por cómo pasa la cuarentena dijo: “Estoy viviéndola con mucha paciencia, portándome bien, conteniendo a mi familia, a mi hijo (Atahualpa) que tiene ocho años. También con alegría, dentro de lo que se puede. Manteniendo bien arriba la energía”. Respecto a la pandemia opinó: “No dejo que entre el miedo. Me informo, pero no me lleno de info, porque la pandemia es algo peligroso, pero la sobreinformación y el miedo no creo que sean algo bueno”.

Además agregó: “Te agarra angustia, incertidumbre, hay mucha información dando vueltas… En mi caso me da miedo por mis padres, que son mayores de 70 y viven en Uruguay. Ellos se están cuidando, pero igual da miedo”. “Yo tengo un hijo de ocho años y el está informado de lo que está pasando. No está yendo a la escuela… Un día lo encuentro mirando por la cerradura del portón que da la calle, con un largavista. Quería poner el largavista en la cerradura. Y le digo ‘¿qué hacés?’. Y él me dice ‘me intriga saber lo que pasa en la calle”, recalcó la actriz.

En relación con la suspensión de las clases escolares exclamó: “Ahora sucede que los chicos o no está yendo a la escuela hay muchas cosas que se agravan. Los colegios no solamente son un lugar para que ellos se eduquen y para que sociabilisen con sus amigos. también es un lugar de detección de violencia intrafamiliar, en este mundo lo que está pasando que muchos chicos están siendo víctimas de ese tipo de violencia en su familia. En las escuelas eso muchas veces se detecta y se le avisa a los centros de contención”.

“Siempre esta preguntando”

Natalia también explicó cómo es el comportamiento que tiene su hijo en tiempos de cuarentena. “Es muy charleta, siempre esta preguntando, pero tiene mucho humor y le gusta hacer chistes. Le apasiona todo lo que es manual, él tiene con su papá un pequeño taller de carpintería en la casa. También va a un taller de arte a pintar, a hacer lo que le gusta. Con el papá hacen guitarras… tienen una conexión maravillosa. Ricardo Mollo esta mucho con Ata. Y se disfrutan”, dijo la cantante.

Para concluir contó que cosas le interesa a Atahualpa: “No juega con el teléfono ni me lo pide. Porque le damos otras opciones que le interesan mucho más, su taller de carpintería, por ejemplo, o aprender a andar a caballo. Yo no digo que mi camino es el que vale. Es el que intento construir. No es que dejo a mi hijo fuera de la tecnología, sólo elijo que mi hijo elija oficios en lugar de computación. No está bien ni está mal. Es mi realidad. ¿Si mira televisión? Sólo documentales”.