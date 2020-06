Rocío Oliva habló sobre Maradona: “Diego me exijía que no trabaje”

Rocío Oliva estuvo en el programa Intrusos conducido por Jorge Rial. Mientras analizaban el caso de la serie de Diego Armando Maradona la ex novia del futbolista dio detalles sobre su relación con el astro del fútbol mundial. “Yo no sé si Maradona fue el amor de mi vida, recién tengo 29 años y tengo mucho por delante. Sí fue un hombre importante en mi vida pero no a quién más amé. Espero que venga un amor más importante. Hace rato que no hablo con Diego, pero si me llega a llamar yo voy a tener. No es un tema por él que me preocupe”.

Cuando Rial le preguntó a Oliva “¿Maradona se siente perseguido por la traición? Porque parece que a él siempre le hacen eso”. Rocío contesto: “yo no sé si él se sentirá perseguido no, pero creo que ya está acostumbrado a esas cosas en su vida. El lo dice públicamente, Hoy a los 60 años no creo que se sorprenda por nada. De mi parte Yo estoy sorprendido de todas las tradiciones. Él está acostumbrado a vivirlas y lo toma como un tema más de su vida”. Y contó: “La última vez que lo vi fue por un tema laboral. Creo que fue a principios de enero”

Jorge en un momento dijo: “Hay algunas personas que me cuentan que vos lo vas a visitar de vez en cuando”. La ex novia de Maradona respondió: “Primero que yo eso no lo hago, y segundo que no nos queremos ver más. Yo tengo una relación, estoy bien y Diego ya es parte de mi pasado. Quiero que quede claro esa parte. Quisiera volver conmigo eso sería retroceder mucho. no me gustó la parte de suelta la relación con Maradona porque yo me mentalicé para eso. No es algo fácil pero tenés que estar preparada”.

“Noviazgo intenso”

Respecto a su relación con Diego contó: “Yo estuve en 6 años de relación con él. Fue un noviazgo intenso. Me tuve que preparar para separarme de una persona con la cual me acostaba y levantaba todos los días. Cuando me separé de él, Diego entendido todo. Una vez le dije: ‘tengo una propuesta laboral muy buena, tiene que ver con el deporte. Pero desde ese lado me dijeron que lo que hablé con vos’. Él me dijo que no quería y sentí que ya no podía charlar de nada más con él. Yo necesito crecer y trabajar y Maradona me exigía que esté al lado de él y no labure”.

Hace dos meses Roció habló en una entrevista con Radio Mitre de la relación que mantienen en la actualidad. “Él no se mete en que yo sea periodista. No tiene ni voz ni voto en mi vida hoy. No tengo vínculo con Diego. Cada tanto hablamos. ¿Qué puedo hablar con un ex?. Fue una relación tóxica a lo último. Tuvo momentos buenos y momentos malos. Yo nunca le hice mal a Diego y él lo sabe. Me conoce como mujer y a mi siempre me importó saber cuál era la opinión de él. No me molesta que la gente piense que estuve al lado de él por la fama y el dinero”, declaró.