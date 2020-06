Una sola variable conspira contra la popularidad de Jalil: él mismo

Con Cero Caso de COVID-19, la imagen del gobernador Raúl Jalil debería estar por las nubes pero una encuesta que comparten funcionarios del medio lo reflejan apenas en con un leve porcentaje por encima de la desaprobación de los consultados, es decir con una imagen en caída si consideramos la aplastante victoria del Frente de Todos en octubre de 2019. ¿Cómo puede caer Jalil siendo Catamarca una provincia envidiada por no tener CV19?.

De acuerdo a CB Consultora Opinión Pública la imagen de Jalil es del 50,5%, en tanto la imagen negativa es del 48, 6 %. La diferencia es mínima en apenas 5 meses de gestión con una oposición desdibujada que no ha podido aún encontrarse con la agenda de la gente. Es incomprensible que un Gobernador que no tiene coronavirus en su provincia no lidere por lejos con una ventaja extraordinaria por gozar de la presunción de no tener aun CV-19.

Tal vez al Caso Cero haya que sumarle la resistida reforma que sacó a 2.000 personas a la calle, los empleados de Diputados que no quieren la movilidad laboral, los docentes que rechazan una reforma del estatuto impuesta, los vecinos que nos les gustó los decretazos horas antes de empezar las sesiones legislativas, la distribución política de fondos de acuerdo a la cara del intendente, el enorme crecimiento patrimonial de la Corporación Jalil.

Medidas impopulares

Tal vez al Caso Cero haya que sumarle la reforma de la Ley de Regalías Mineras sin consultar con los intendentes de los departamentos mineros, la falta de insumos en los puestos camineros y hospitales, la ausencia de la palabra oficial sobre el bono para salud, la no transparencia de los más de 700 millones enviados por Nación para la pandemia, los 3 mil ñoquis que sostiene con Punto Índice, la concentración de la caja en el ARCA.

Mientras tanto, fiel a su estilo, Jalil redobla la apuesta sobre lo que en principio le estaría arruinando la imagen (él mismo). Entiende que con el tiempo los disidentes se deberán alinear si quieren plata, que tendrá resistencia como cuando intervino las plazas siendo intendente de SFVC y luego lo aprobaron, que ningún legislador osará plantarse sino solo para negociar, en definitiva que billetera mata galán o que todo hombre tiene un precio.