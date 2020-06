“Guly” Carrizo: la taficeña que busca deslumbrar a Christophe Krywonis

El reconocido chef Christophe Krywonis, organizó un concurso a través de las redes sociales para los profesionales y aficionados de la cocina. En este evento, el jurado de Bake Off Argentina solicitó a todos los participantes a enviar publicaciones de diversos platos, cuyo ingrediente principal sea la papa. De esta forma, la taficeña “Guly” Carrizo empezó a participar del concurso con una receta propia.

“Hoy comienza una convocatoria en la que vas a poder demostrar que puedes competir con cocineros profesionales haciendo recetas deliciosas. ¡Voy a ser el #CazaCocineros de Instagram! ¿Amás las papas? Enviá la mejor foto de tu receta con este noble ingrediente a cazacocineros@gmail.com”, publicó el cocinero en su Instagram. Sin embargo, al principio solo pidió una foto sin flash del plato, no la receta completa, argumentando que en primer momento “la comida entre por los ojos”.

“Participé a través de mi amiga “Kari” quien me etiquetó en la publicación del concurso, no estaba consciente de la repercusión que iba a tener, estoy muy entusiasmada”, comentó. Entre todas las recetas enviadas a las redes sociales del chef, se encuentra la de Guly. En las historias destacadas de instagram, se puede votar. El ganador será el que más votos del público obtenga. Para ayuadr al delicioso plato de la cocinera de Tafí Viejo, deben ingresar y votar en el siguiente link.

Sobre la taficeña

La taficeña tiene como profesión la fotografía, sin embargo ama la cocina por su familia. Con un hermano chef y con su madre amante del arte culinario, Guly fue adentrándose en este maravilloso mundo. “Aprendí mucho de mi mamá, me identifico mucho con ella porque está buscando permanentemente renovar sus recetas. Me gusta la cocina de identidad norteña, de hecho, utilizo limón permanentemente, como buena taficeña, y trato que el citrus no falte en mis platos”, comentó.

Asimismo, explicó que estudia cocina hace muchos años, ejerciéndolo más que nada como un pasatiempo. “Me gusta seguir aprendiendo, investigar, ahondar en el modo de aprender a comer mejor. Trato de ir experimentando, tengo una formación muy clásica de técnicas de repostería, por lo que uso otros ingredientes más saludables”, declaró. Además, contó que le gusta mucho mostrar y compartir sus recetas, por lo que alguna vez brindó talleres de cocina para niños.