Aseguran que la integración de Agua Rica con Alumbrera reducirá el impacto ambiental

El Director de Relaciones Comunitarias de Yamana, el geólogo Mario Hernández, habló del “nuevo proyecto de Agua Rica”. Dijo que es “nuevo” porque está pensando como una “integración” entre Agua Rica y Alumbrera, por la reutilización de toda la infraestructura de Bajo de la Alumbrera (planta, dique de colas, ducto, línea eléctrica). O sea, una “huella minera menor” o de bajo impacto ambiental, remarcando además el proceso de “participación ciudadana” encarada por la empresa.



La novedad radica en que el anterior proyecto, cuestionado por la justicia y revocado por la autoridad minera provincial, no existe más. Ahora, hacen estudios para integrar el yacimiento Agua Rica con la infraestructura existente en Minera Alumbrera. Así, el impacto ambiental, como dijo Hernández, se reduce en más de un 60 %, ya que por el uso de la infraestructura no será necesario duplicar los componentes. O sea, no habría dos diques de cola, dos plantas de proceso etc. y además, se trabajará en un área ya impactada desde hace 20 años, conocida por las autoridades que deben controlarla y de funcionamiento y parámetros ambientales de funcionamiento ya probado.



En cuanto a los “tiempos” de pre-factibilidad de Agua Rica, Hernández dijo que se empezará lo antes posible cuando se tengan todos los permisos y autorizaciones por parte del ministerio de Minería y el Juez de Minas. La factibilidad estaría lista para fines año que viene.

Una vez lista la factibilidad, se presentará un Informe de Impacto Ambiental de Explotación, que deberá ser aprobado por el Ministerio de Minería. Se estima que este proceso se desarrolle no antes de 3 años.

Afirmó que: “En esta etapa es necesario entrar al proyecto y perforar 3200 metros (entre 2 y 3 meses) para obtener información para completar la pre factibilidad y que se está analizando la proponer que el mineral de Agua Rica se traslade por cinta transportadora a la planta de Alumbrera.”



En cuanto a la llamada Ordenanza Antiminera en Andalgalá, Hernández manifestó que existe una pirámide ordenatoria de leyes en el país. Una ordenanza municipal no puede avanzar sobre las legislaciones y constituciones provinciales y nacionales, y por sobre el Código de Minería de la Nación, y esta es la razón por la que están planteados los recursos judiciales ante la Corte de Catamarca. “Somos respetuosos del marco legal, pero entendemos también la jerarquía de las leyes”, sostuvo en Radio Valle Viejo.



En cuanto al uso del agua, el geólogo Hernández dijo que el Rio Minas -que es donde está el proyecto Agua Rica- aporta solo el 5% del volumen de toda la cuenca del Rio Andalgalá, por lo que el proyecto minero no va a tener impacto sobre el caudal total que llega a la planta potabilizadora, y que la infraestructura de Alumbrera funcionará igual que lo hizo históricamente con el recurso hídrico disponible y el retrobombeo. En este sentido, la explicación de Hernández se basó en que, con la integración con la infraestructura de Alumbrera, el proceso se realizaría en esa planta, por lo que el agua necesaria para el mismo sería la misma que ya se utiliza, sin que se resienta el lugar de donde se extrae.



Respecto al tema glaciares, Hernández expresó que el IANIGLIA hizo un inventario y no encontró glaciares propiamente dichos en la cuenca del Rio Minas y que lo que se encontró fueron evidencia de glaciares de escombro, o glaciares fosiles, que existieron como glaciares hace millones de años, al tiempo que aseguró que se harán estudios más profundos, pero que “ese glaciar de roca, que no es un glaciar propiamente dicho está 1000 metros más alto que la zona del proyecto y a 3000 metros de distancia” y que “no está contemplada ninguna obra ni ningún impacto sobre esa geoforma”. También agregó que se realizarán en el lugar estudios específicos.

Juan Carlos Andrada