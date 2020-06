Conmebol: “El fútbol puede volver en septiembre”

A mitad de marzo, y por la pandemia del coronavirus, todas las competencias de fútbol se fueron suspendiendo. En Europa, las mismas están volviendo de a poco y esto motiva a los dirigentes sudamericanos a pensar en un pronto regreso a las canchas. En este contexto, Gonzalo Belloso, secretario adjunto de la Conmebol, estimo que “en septiembre se van a reanudar los torneos”.

NA informó que todas las semanas hay reuniones entre altos dirigentes de la Conmebol para acordar un protocolo y así volver a las canchas. En este sentido, Gonzalo Belloso aportó: “Creemos que en septiembre se podría volver. Tal vez, en algunos lugares, antes. Esta enfermedad tiene un pico rápido y un descenso rápido, también. Por eso somos optimistas en un pronto regreso”.

Además, consideró: “En algunos países como Paraguay pareciera que la actividad puede volver antes. Estimamos que en el resto del continente, septiembre sería una fecha más que probable”. En cuanto a la reanudación de las prácticas colectivas de los planteles, Belloso sostuvo en declaraciones radiales que “el acondicionamiento demandará seis semanas, aproximadamente. La exigencia que requiere la competencia está en ese lapso”.

Sobre las Copas Libertadores y Sudamericana, interrumpidas momentáneamente desde el comienzo de la propagación del virus, el exdelantero de Rosario Central indicó que la Conmebol está “trabajando en un protocolo de viajes por el continente”. Además, el secretario adjunto del organismo afirmó que los certámenes se podrían retomar “para fines de septiembre u octubre”.

Respecto a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, el funcionario respaldó las decisiones de los miembros de FIFA. “Acompañamos la decisión de iniciar las eliminatorias en septiembre. Si se puede, sería espectacular”, dijo Belloso. No obstante, no descartó que la acción de cara a la Copa del Mundo “comience en octubre o noviembre si no dan las condiciones sanitarias”. Esto debido a que “no hay que apurar los pasos y trabajar en equipo”.