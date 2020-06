Estalló la interna en Diputados: Corpaccistas Versus Jalilistas

La interna peronista estalló en Diputados entre corpaccistas y jalilistas. Sucede que el gobernador, Raúl Jalil, quiere crear la Secretaria de la Reforma pero desde hace años existe el Consejo Político, Económico y Social Provincial (COPES), ya creado por Lucía Corpacci, De manera que, o Raúl desconoce la ley, o impulsa un espacio similar pero con un toque jalilista diferente a la iniciativa creada por la ex gobernadora y que ahora los corpaccistas defienden con el cuchillo en la boca.

Trascendió que los operadores de Jalil en Diputados se trenzaron a los gritos para tratar de imponer un formato que para los corpaccistas ya existe y que salió publicado en el Boletín Oficial. Se trata de la Ley 5.585, proyecto enviado por el PEP en noviembre de 2018 y funcionó todo el año pasado. Al parecer Jalil quiere uno similar pero que responda a los caprichos del momento lo que enfureció a los corpaccistas que pasaron de la defensiva al ataque.

Jalil podría disolver el COPES con otro decreto pero no solo que los “decretazos” ya le han traído fuertes dolores de cabeza sino que sería desconocer que el corpaccismo le está marcando la cancha y expondría una fisura -a casi 6 meses de haber asumido en el poder- con la figura estratégica y determinante de Corpacci, quién prácticamente lo hizo gobernador. El problema es que ella mantiene su alta imagen positiva y el cae aún manteniendo el Cero Caso de CV-19.

Proyecto COPES

Lucía mandó a hacer el proyecto COPES que presentó con bombos y platillos y que seguramente Jalil aplaudió hasta quedar con las manos coloradas y ahora lo ningunea para crear una Secretaria a su medida. La pregunta sería qué condicionamientos tiene el COPES que no le gusta a Jalil o cuáles son las verdaderas intenciones del Gobernador que no le gusta el Consejo creado durante la gestión Corpacci. Planteada la pelea hay que acomodarse para el primer round.

Lo cierto es que los corpaccistas no van a levantar la voz si no sienten que están bajo el ala de Corpacci. La ex gobernadora le está poniendo límites a Raúl. Falta poco para que Jalil diga abiertamente que Lucía como los intendentes malgastaron las regalías mineras o que la oposición tenía razón de que la salud en el interior era un desastre. En esta línea el COPES fue un engendro del que no resultó nada bueno por eso crea algo mejor. Sonó la campana…