La fiscal Reuter fue testigo de un violento robo (video)

Un hombre sufrió un intento de asalto cuando lavaba su automóvil en la puerta de su casa en el Barrio Piedrabuena, y recibió dos balazos. Luego del ataque, la fiscal María del Carmen Reuter, vecina del barrio, que pasaba justo por ahí y vio parte de los acontecimientos, dio aviso a la Policía. Los agentes se trasladaron hacia el lugar, y socorrieron al herido, a quien llevaron hasta un sanatorio. Ahora está fuera de peligro.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo a las 19.30. Según informó la víctima en exclusiva para El Intransigente, el recibió una bala en la pierna “a un centímetro de la arteria” mientras que otra le rozó la cabeza. El hombre fue quien relató que la funcionaria penal, que es vecina del barrio Piedrabuena, se encontraba pasando con el auto por el lugar y fue testigo de los hechos de violencia. Esto se puede ver en el video publicado por el diario El Instransigente.

“Se acercó cuando vio el movimiento (y al ver que los delincuentes se alejaban), fue hasta el destacamento policial que queda a dos cuadras a buscar ayuda”, detalló el hombre, y además agregó que “la ambulancia demoró en llegar, así que la policía misma me llevó hasta el hospital, donde me atendieron y me derivaron a un sanatorio privado”.



Pero lo más curioso del caso, es que pese a que la fiscal fue quien dio aviso a la fuerza policial, efectivos de esa comisaría frenaron la investigación por considerar que no había pruebas suficientes y por eso “no tenía sentido darle curso”, según narró el vecino baleado. A raíz de eso, el fiscal especializado en Robos y Hurtos, Diego López Ávila, tomó la causa y envió gente de la brigada de investigaciones para realizar las pericias correspondientes en el lugar de los hechos. Cuando López Ávila se comunicó con la víctima, dijo que la policía afirmó que “la familia no quería hacer la denuncia”. “En ningún momento tuve tiempo para hablar con la policía, me llevaron al hospital y nunca volví a hablar con ellos”, desmintió el damnificado.



“Hay mucha inseguridad en el barrio”, denunció el vecino baleado y agregó: “Conozco a los delincuentes, son de esta misma cuadra”. Al mismo tiempo, cuenta que el resto de los vecinos tienen cámaras para poder captar los robos y los hechos de violencia que ocurren regularmente en la zona. “El sábado pasado a las seis de la mañana le robaron al repartidor de diarios”, denuncia el hombre oriundo de Tucumán, y además detalló: “Se ve en la grabación cómo lo golpean y le sacan la ropa y la moto”.



Los robos y hechos de violencia en la Ciudad de San Martín de Tucumán se vienen acrecentando en los últimos meses, a pesar del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado a nivel nacional. “Ayer mataron a un policía a las dos y media de la tarde”, expresó el vecino y detalló que fue en la esquina de Avenida Mitre y Bolivia, donde le quitaron la moto y lo asesinaron. “Si no nos cuidan, nos tenemos que cuidar nosotros”, finalizó.