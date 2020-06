Rossana chahla: “No tenemos dudas de que bussi sea covid positivo”

Durante una entrevista con un importante medio tucumano, la ministra de Salud, Rossana Chahla, habló sobre los resultados de los análisis del legislador, Ricardo Bussi. En ese sentido, la titular de la cartera sanitaria provincial explicó que no podría haberse dado el falso positivo. Esto es porque los estudios del legislador fueron realizados en una institución científica de referencia.

“En este caso específico no tenemos dudas de que sea covid positivo. Al estudio lo ha hecho un laboratorio que es referente nacional, el instituto Malbrán; además, el legislador ha contagiado a otras personas que estuvieron cerca de él”, aseguró Chahla en referencia a este caso. De esta forma, desmintió los dichos del referente de Fuerza Republicana sobre su “falso negativo”, que fue publicado por el diario La Gaceta.

Análisis para detectar el covid – 19

Además, explicó que es posible que en algunos casos los análisis no detecten anticuerpos de coronavirus, pero solo se da por determinadas situaciones. “La técnica que utilizaron ahora consiste en la detección cualitativa de anticuerpos IGG contra el SARS-COV 2 en suero y plasma. Es una ayuda para el diagnóstico pero en realidad no es la única prueba: el diagnostico de covid se hace a través del método PCR”, detalló. Por otro lado, sostuvo que los tests actuales también tienen un margen de error, por lo que el negativo puede ser que no sea realmente negativo.

Por otra parte, manifestó que el no desarrollo de anticuerpos es porque no todas las personas respondemos de la misma forma para generar anticuerpos. Esto dependen de muchos factores que tienen que ver con el huésped y también con el agente, porque en algunas situaciones no produjo mucha carga viral como para que lo inmunice. Para concluir, la ministra sostuvo que por PCR no podría darse un falso positivo, debido a que es mucho más específica para hacer el diagnostico.

Especialistas del Hospital Padilla sobre el caso de Bussi

El especialista en infectología del Hospital Padilla, Juan Manuel Núñez, comentó que la técnica de PCR empleada por Bussi, no tiene margen de error. En ese sentido, aclaró: “La técnica tiene una especificidad muy alta, cuando detecta que está el virus es porque el virus está. No existen posibilidades de que le dé positivo porque tenga otro virus, es muy raro”. Por otro lado, también explicó que es posible que la calidad del test que se le realizó Bussi no haya sido la más efectiva.