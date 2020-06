Tarjetas de crédito: proponen suspender los intereses

La diputada del Frente de Todos, Liliana Schwindt, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados. El mismo pretende suspender los intereses punitorios que cobran las tarjetas de créditos que no son emitidas por las entidades bancarias. La medida abarcará a todas las transacciones que se hicieron desde el primero de mayo hasta el fin de la cuarentena. “Si no se concreta, seguiremos desprotegiendo a los usuarios”, aclaró.

NA informó que Liliana Schwindt aclaró: “Por la crisis, muchas personas debieron recurrir al endeudamiento con tarjetas de crédito para comprar alimentos y pagar los servicios. Esto no puede seguir así, muchas personas no van a poder hacer frente a estas deudas que están generando. “Estamos en pandemia y debe primar la necesidad sobre el negocio”, fundamentó la legisladora del Frente de Todos.

Según señaló, lo que busca la iniciativa es “proteger a millones de consumidores que todavía no están bancarizados y deben recurrir a las tarjetas de crédito de entidades financieras”. “Estas se aprovechan de la necesidad de la gente y cobran intereses punitorios muy altos. Luego, las personas, aunque quieran, no pueden pagar estas obligaciones”, agregó la diputada nacional.

“De no concretarse esta propuesta, no solo se seguiría desprotegiendo a los usuarios financieros de esas tarjetas de crédito, sino que se los dejaría absolutamente indefensos ante los abusos de los proveedores de servicios financieros no formales. En este momento no tenemos ninguna herramienta eficaz ni autoridad de aplicación precisa para reclamar”, agregó Schwindt.

Las medidas del Banco Central para las Tarjetas de Crédito

Al principio de la cuarentena obligatoria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sacó un paquete de medidas para ayudar a la población. En el mismo, se incluyó una normativa que postergaba los vencimientos de las tarjetas de crédito por 10 días. Además, redujo la tasa de interés para las financiaciones del 55% al 49. A pesar de que el aislamiento se fue extendiendo, la autoridad monetaria no repitió esto.