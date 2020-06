5 explicaciones sobre cómo actúa el coronavirus

Literalmente todo el mundo habla del coronavirus y cómo prevenirlo. Para despejar dudas, el doctor Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo médico del Siprosa, brinda una serie de consejos e información a tener en cuenta sobre el comportamiento del virus, sobre todo ahora que se flexibilizó la cuarentena en Tucumán.

1. Hay personas que pueden enfermarse y otras no

Habiendo tenido contacto con personas infectadas, Ruiz asegura que hay muchos pacientes asintomáticos que son portadores del virus. Se alegra de la estrategia tomada en Tucumán: “podemos decir que más de 20 pacientes nuestros fueron personas que vinieron del exterior del país, las buscamos de forma activa, estuvieron en aislamiento y así detectamos al virus”

2. La presencia del virus tiene un tiempo

“El tiempo depende de por dónde ingresa el virus a nuestro cuerpo (nariz, boca, ojos) y su carga viral. Habitualmente éste dura entre cinco a quince días. Supongamos que al día cinco comienzan a verse los síntomas; el virus puede subir o descender porque hay inmunidad que lo combate; puede mantenerse durante 60 días y después desaparece”.

3. Nuestros anticuerpos deberían combatirlo

“Cuando un antígeno ingresa a nuestro organismo, aparece la Inmunoglobulina M, el anticuerpo que viene a frenarlo a neutralizarlo, alrededor de 15 a 20 días”. Luego de los 15 días, reacciona otro anticuerpo llamado Inmunoglobulina G, demora más en aparecer pero dura mucho más también, y es el que nos debería cuidar durante toda la vida. Es la defensa que se adquiere luego de contraer la enfermedad o por una vacuna.

4. Hay personas que vuelven a enfermarse

Lo explicado arriba no se aplica siempre en el caso del coronavirus, por ello se requieren más estudios. Hay personas que vuelven a enfermarse, la inmunoglobulina M y G no siempre actúan como deberían. De modo que no somos inmunes luego de superar la enfermedad, los cuidados deben seguir hasta que se erradique el virus.

5. Sobre los test falsos/positivos

Sobre los test, Ruiz explica: “Uno es el PCR, que busca al virus, y cuando da positivo es porque hay presencia del virus. No hay falsos positivos. Sin embargo si da negativo, puede que luego sí de positivo. Esto ocurre cuando se hace el test, pero la persona no tenía una carga viral suficiente ese día. Quizás debemos esperar que el periodo de incubación continúe”. Es por ello que, aconseja el médico, se debe continuar con los cuidados.

“Tener cuidado, salir sólo de casa si no tenemos alternativa, lavarnos frecuentemente las manos, salir con barbijo. Esa es nuestra recomendación desde el Sistema Público de Salud”, finaliza el encargado del Siprosa, en comunicación con el Gobierno de Tucumán.