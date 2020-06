Coronavirus y dengue no se contagian al amamantar

Hay muchos miedos y mitos respecto al coronavirus, no se conoce su cura ni su potencial alcance. Cada día vemos novedades al respecto y a veces se contradicen con informaciones anteriores, pero es necesario mantenerse al tanto de las noticias. Una de las noticias novedosas es que el virus no se transmite a través de la lactancia materna, al menos, no se ha confirmado hasta ahora.

Esto fue confirmado por la doctora Iris Méndez, referente del programa de Lactancia Materna del Departamento Materno Infanto Juvenil del PRIS: “Hasta la fecha no está comprobado que el coronavirus se transmita a través de la leche de las mamás, por lo cual esta alimentación tan importante sigue vigente aun en madres con sospecha o confirmación de Covid-19”.

La especialista también confirmó al Gobierno de Tucumán es lo mismo para el dengue: “el virus no se transmite a través de la leche materna”. Madres que padezcan dengue pueden seguir amamantando y alimentando a sus bebés. La OMS, Unicef y la OPS recomiendan mantener la lactancia materna hasta los dos años, y ni el dengue ni el coronavirus cambian eso.

La leche materna ayuda al bebé a defenderse de virus

La lactancia debe mantenerse pese a la pandemia, de ello depende el desarrollo del bebé y su posibilidad de crear anticuerpos. “La leche tiene nutrientes y anticuerpos que previenen enfermedades”, afirmó Méndez. En la lecha se encuentra la inmunoglobina “A” que impide que todo tipo de virus y bacterias se peguen las mucosas respiratorias y digestivas de los niños

Recomendaciones para amamantar teniendo Covid-19 o dengue

En caso de tener coronavirus o sospechas del mismo: antes y después de amamantar higienizar bien las manos, cubrirse bien la boca y la nariz con barbijos que luego deben ser descartados. La posición correcta sería estando sentada.

En caso de dengue: la posición ideal es acostada, para sobrellevar mejor los dolores y la fiebre. No requiere barbijo pero sí se aconseja proteger al bebé con telas mosquiteras y desinfectar el hogar constantemente. También es importante ingerir al menos 3 litros de agua por día