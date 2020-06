¿Cuántos millones cobrará Diego Maradona por la serie sobre su vida?

Se supo hace poco que una productora realizará una serie sobre la vida de Diego Armando Maradona. Claudia Villafañe explotó en rabia porque nadie le pidió autorización para realizar una ficción que incluya momentos de su vida. En este sentido, la ex mujer del “Diez” dio todos los detalles sobre esta nueva superproducción en Intrusos.

¿Qué productora es? Ni Jorge Rial ni Claudia Villafañe dieron ese dato. Sin embargo, comentaron que el contacto lo habría hecho el abogado de Maradona, Matías Morla. Aparentemente, el futbolista habría firmado un contrato por los derechos sobre la miniserie, sin ningún tipo de restricciones, por la módica suma de dos millones de dólares.

Básicamente, el periodista y Claudia Villafañe cuestionan el hecho de que no haya restricciones de ningún tipo en el contrato porque eso llevaría a que “escriban lo que quieran”. De ahí, la gran indignación de Villafañe ya que da lugar a que se escriban cosas sobre la vida de Diego Maradona que no son del todo reales, o que se falte a la verdad solo por el hecho de “tener más rating”.

El enojo de Caludia Villafañe

Por su parte, la ex del Diez, explicó: “Aprendí a no hacerme mala sangre por estas cosas porque tengo otras cosas en las que preocuparme y ocuparme”. Sin embargo, se mostró ofuscada porque la actriz que la representaría en la ficción, Julieta Cardinalli, nunca se comunicó con ella y sentenció que: “como no me pueden nombrar en la tele o redes sociales, lo hacen a través de una serie”.

Por último, Villafañe cuestionó que nunca se hizo nada sobre la vida de Diego porque la tele era otra y no existían las plataformas de streaming que hay hoy. Ella no considera que esté mal siempre y cuando sea algo que coincida con la realidad: “Yo no estoy preocupada porque la verdad sé lo que hice, quién soy y quien quiera creer otra realidad es su problema”, sentenció.