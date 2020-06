Fede Bal superó la primera etapa del cáncer

Fede Bal está nuevamente en boca de todos los argentinos, pero esta vez no es ninguna polémica: el hijo de Santiago Bal superó la primera etapa de quimioterapia. Tiene que esperar al menos un mes más para realizarse estudios y saber si el tumor es más pequeño y evaluar la posibilidad de una operación. Se mostró alegre y emocionado.

Fede Bal habló con José María Listorti y Denise Dumas en su programa Hay Que Ver (se lunes a viernes a las 15 h, por El Nueve) y dialogó de muchas cosas. En primer lugar, comentó que acompañó el tratamiento de quimioterapia con terapias alternativas: yoga, reiki, biodecodificación, cambió 100% su alimentación y, también, fue a ver al Padre Ignacio. Sobre esto, Bal hizo una reflexión interesante.

Es que el hijo de la mediática explicó que lo importante es no abandonar el tratamiento, hacerse estudios y que todo aquello que queramos hacer para acompañar el tratamiento sea desde la fe. Explicó que nunca tuvo un tratamiento tan cercano con la religión, pero que le está sirviendo mucho: “Si no crees, no tiene sentido completar el tratamiento con terapias alternativas”

¿Cómo lleva la cuarentena?

Por otro lado, Fede Bal comentó cómo está pasando la cuarentena. Comentó que a veces tiene sus altibajos anímicos, de extrañar amigos y familiares. El influencer comentó que se permite angustiarse, sin deprimirse. Está llevando la cuarentena de una manera muy responsable, no ve ni a Carmen y está aprovechando para escribir material para cuando vuelva el teatro.

Por último, Bal recordó a su papá que murió hace seis meses. En este sentido, agradeció no tener que contarle a su papá que sufre de cáncer: “Siempre son los familiares los que más sufren”. Además, comentó que a veces lo extraña y hace cosas para recordarlo: “Ayer estaba triste e hice una fogata, me tomé una cerveza y pesé en que mi viejo me estaba acompañando”. Finalmente, comentó que está transitando la enfermedad con mucho humor negro.