Ley de Alquileres: la oposición se retiró de la sesión

En la jornada de este jueves, se realizó una nueva sesión en la Cámara Alta. En la misma se trataron diversos temas que provocaron un clima de tensión entre los legisladores. Uno de los proyectos que se iba a tratar era la Ley de Alquileres. Igualmente, la iniciativa quedo bloqueada. El bloque de Juntos por el Cambio se retiró de la plataforma virtual por la avanzada del oficialismo sobre un DNU firmado por Macri.

NA informó que molestos por la inclusión en el temario de un DNU de Mauricio Macri referido a las escuchas judiciales, Juntos por el Cambio y el interbloque federal que lidera Juan Carlos Romero bloquearon al inicio de la sesión el tratamiento de la nueva Ley de Alquileres y de un proyecto para incorporar la educación a distancia en situaciones excepcionales. Las dos iniciativas que podían ser convertidas en ley este jueves requerían que los dos tercios de los presentes habilitaran su tratamiento

Con 42 votos a favor y 29 en contra del tratamiento sobre tablas, el debate de esos dos proyectos quedó bloqueado. Deberá postergarse para una próxima sesión. En los últimos días Juntos por el Cambio advirtió que ese DNU ya se trató en la Comisión Bicameral que dictamina sobre los decretos. Además, afirman que “no es un tema relacionado con la pandemia”. El oficialismo avanzó con el argumento de que nunca había llegado al recinto.

Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que reiteró sus argumentos para bloquear la Ley de Alquileres y abandonar la sesión. en el mismo, señaló: “Consideramos muy necesario avanzar en el debate de la ley que nuestro gobierno ha impulsado. Ello no puede hacerse negando el debate y la posibilidad de introducir mejoras a un proyecto tan sensible para la sociedad”.

José Mayans, criticó a la oposición por haberse retirado y afirmó: “Son minoría absoluta por decisión del pueblo argentino. Si no se debate lo que ellos quieren se van, no quieren trabajar. Esa es la democracia para ellos”. En tanto, la mendocina Anabel Fernández Sagasti agregó: “Lamento mucho tener que haber visto que el Senado de la Nación no quiera tratar leyes que tienen que ver con educación y alquileres”.