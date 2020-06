Violencia de género: el caso tucumano que se hizo viral y conmueve a las famosas

Si bien el número de casos por violencia de género aumentó durante el aislamiento social, no es una problemática reciente. Desde hace años, la violencia de genero está instalada en la sociedad y hasta el momento no puede ser erradicada. Son muchos los casos denunciados por las víctimas a través de redes sociales, contando su testimonio. Sin embargo, un hilo de twitter, con una denuncia en particular, se viralizó al instante. En el mismo, el usuario publicó un vídeo mostrando la escena de un caso de violencia y contó que el agresor saldrá en libertad el día de mañana, por lo que la mujer tuvo que esconder a sus hijos.

Miren bien este vídeo porque el hombre que hizo esto puede quedar en libertad dentro de unas horas.

Esta noche, Fátima Aparicio, sobreviviente, no sabe si va a ser su última noche con vida. Y ya escondió a sus hijos. pic.twitter.com/bUXrlwuW3D — ๓คгเคภค г๏๓єг๏ (@MarianaR31) June 5, 2020

“Miren bien este vídeo porque el hombre que hizo esto puede quedar en libertad dentro de unas horas. Esta noche, Fátima Aparicio, sobreviviente, no sabe si va a ser su última noche con vida. Y ya escondió a sus hijos”, publicó Mariana Romero. En el contenido publicado se muestra de forma explícita como quedó la casa de la víctima luego de la agresión de su exesposo. Además, contó detalladamente lo ocurrido dentro del domicilio, lo cual provocó que el hilo sea publicado por reconocidas figuras públicas como Ofelia Fernández y Malena Pichot, entre otras.

“En la mañana del 8 de mayo de 2019, el agresor entró al departamento de Fátima, su ex esposa, y se escondió en el baño, tras la cortina de la ducha. Esperó a que ella llegue y pase al baño. Entonces, corrió la cortina y le gritó ‘buuuu’. Tenía guantes de goma puestos”, detalló. Luego de esto, contó que la tomó por el cuello e intentó asfixiarla, pero no lo logró. Después la arrastró hasta la cocina, en donde empezó a darle martillazos en la cabeza. En ese momento la víctima se desmayó, por lo que aprovechó y le pisó la cabeza, según el informe de los forenses.

Durante el hecho, su perro empezó a ladrar y alertó a los vecinos. Al ver esta situación, el agresor arrastró a Fátima hasta la puerta para trabarla y así evitar que los vecinos entren. “Los vecinos preguntaban qué pasa y él les respondía que estaba todo bien. Lola seguía ladrando. Hasta que el portero se dió cuenta que salía sangre por debajo de la puerta y decidieron romperla y entrar”, explicó.

Cuando los vecinos entraron, se encontraron con una siniestra escena. La víctima se encontraba con las ropas bajadas sobre la mesada de la cocina. Había varios cuchillos alrededor, y en la cama se podían ver tiras atadas al respaldo. Al ver esto, los vecinos detuvieron a su exesposo y Fátima fue derivada al hospital, al cual llegó inconsciente, con un edema pulmonar, coágulos en el cerebro y múltiples fracturas. “Estaba en coma. Así pasó los siguientes 15 días. En esa época, todos creímos que no iba a sobrevivir”, declaró la dueña de la cuenta.

El después del caso

Tras recibir el alta, Fátima fue a informar sobre su situación al órgano correspondiente, pero le dijeron que antes de ponerle custodia se tenía que hacer un examen psicológico. No llegó a hacérselo y su exesposo la encontró a la semana. “Ella dice que siente que en la fiscalía se le rieron”, comentó Mariana con respecto a esta situación.

Luego del hecho, el agresor quedó detenido con prisión preventiva acusado de femicidio en grado de tentativa. Lo sorprendente del caso es que cuando se le tomó declaración del domicilio, fijó domicilio en el departamento donde intentó matar a su exesposa. “Son las 11 y 20 de la noche. Dentro de 40 minutos, a Rondón se le vence la prisión preventiva. Su abogada, del Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer ya pidieron la prórroga. La Fiscalía también”, denunció la amiga de la víctima.

Por esto, contó que la víctima se encuentra intranquila y ya escondió a sus hijos. En estos momentos se encuentra en custodia de sus hermanas. “Fátima no duerme, ni duermen sus hijos ni sus hermanas, ni los vecinos que la salvaron. Acá en Tucumán, esta noche, no duermo yo, ni debería dormir nadie. En unos minutos, por falta de dos firmas de sus señorías, un monstruo puede quedar en libertad”, sentenció.