6 de junio, Día Mundial de los Pacientes Trasplantados

Donar órganos es donar vida. En Argentina se realiza un trasplante cada cinco horas, es decir, unas 140 personas salvan sus vidas al mes gracias a la voluntad de almas generosas. Hoy es el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. Fecha instaurada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre la importancia de ser donantes, irnos de esta vida salvando la de otros.

Para los reacios a aceptar la práctica, se les recuerda que no se procede a menos que haya muerte encefálica. De modo que, al retirar los órganos, el paciente ya no tiene otras probabilidades de seguir viviendo. Argentina adhiere a la Ley Justina, lo que la hace uno de los países con más cantidad de donantes per cápita. Esta Ley estipula que todos somos donantes a menos que la persona exprese efectivamente lo contrario ante los organismos habilitados.

¿Qué órganos pueden donarse?

Una sola vida puede salvar hasta diez personas. Se realizan trasplantes de: corazón, pulmón, riñón, páncreas e intestinos. En cuanto a los tejidos, se pueden trasplantar córneas, válvulas cardíacas, médula ósea, piel y huesos. Los órganos más requeridos para donación son las córneas en primer lugar, seguido por los riñones.

¿Cómo ser donante?

Para dejar expresa la voluntad de ser donante en Argentina, hay que comunicarse con el Instituto Nacional Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). Actualmente hay inscriptos más de 2.800.000 potenciales donantes de órganos y tejidos. Para ser donante podés incribirte a través de su sitio web o llamando al teléfono gratuito 0800 555 4628.