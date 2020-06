Calu Rivero envuelta, nuevamente, en una polémica

View this post on Instagram

Después de 3 meses de distanciamiento social mi cuerpo comenzó a perder capacidad de significar, de producir sensaciones en los otros, de movilizar afecto, deseo, amor. ⁠ Si toda crisis es una oportunidad, esta para mí, me deja jugar con elegir un cuerpo como símbolo. Uno que no pierda la fuerza de hacer sentir en los otros. Hoy quiero ser esta obra "10.000 Km de amor" pintada óleo sobre tela por Silvana Robert.⁠ Te Admiro mucho @silvanajrobert . .⁠ "Conocí a Dignity cuando tuve el placer de pintar la tapa de su libro. Y esta obra surge a partir de una sesión de fotos que hicimos con ella en Corazonada, Uruguay el año pasado, con el fin de trabajar juntas para esta muestra. Mi busqueda no es la mera representación, sino que busco reflejar lo que me transmite su ser.⁠ Por éso elegí esta pose frontal, relajada, reflexiva, serena, segura y atenta. Meditando en busca del equilibrio. La mujer que dibuja y se dibuja a sí misma, como lo hace con su vestido, y juega todavía con la creatividad de la niña que no pierde. Con cierto aire de nobleza en el sentido de empoderamiento" @silvanajrobert ⁠