Clima en Tucumán: un fin de semana agradable

El frió se está haciendo sentir en la provincia de Tucumán. Si bien hubo soles engañosos, estamos a semanas del comienzo del invierno, por lo que no se puede prescindir de camperas a esta altura. El clima durante el fin de semana será agradable, con sol mayormente, según estimaciones del servicio meteorológico de accuweather. Pero que el sol no confunda, a no salir desabrigados para evitar resfríos.

Para hoy viernes, el día empieza con 18° grados y asciende hasta una máxima de 23° por la tarde, dándonos un día totalmente soleado y agradable. Buena oportunidad para desestresarse caminando o corriendo en las plazas, ahora que las flexibilizaciones a la cuarentena lo permiten. Por la noche, la temperatura descenderá tres veces la máxima del día, hasta unos 7° grados, dejando un cielo claro o parcialmente nublado.

El sábado 7 de junio, el clima será bastante parecido al del viernes, empezando con 18° y llegando hasta los 22° grados por la tarde. La diferencia con el viernes es que el sábado comenzará soleado pero se nublará parcialmente por la tarde. A la noche, se mantendrán las nubes, y el descenso no será tan brusco, quedando en 11° grados.

Finalmente, el domingo será un día nublado en su totalidad. Arranca con 19° grados, sube hasta los 23° por la tarde, y baja a los 12° en la noche, manteniendo siempre al sol escondido por las nubes. Sin embargo, la temperatura es agradable, lo que alienta a despejarse a cielo abierto, tomando siempre los recaudos de distanciamiento y protección para evitar contagios por coronavirus.

Durante todos estos días habrá una humedad media de 50 %, oscilando entre 40% y 70%, con mayor porcentaje durante las mañanas. No se prevén lluvias ni precipitaciones, así que de salir pueden dejar el paraguas en casa. Por otra parte, el sol se pone alrededor de las 8:00 y empieza a esconderse a las 18:30 aproximadamente, a tener en cuenta para que no se encuentren con la noche si deciden movilizarse fuera de casa.