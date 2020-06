El presidente admitió que “faltan mujeres en el gobierno”

En la jornada de este viernes, el presidente de la nación estuvo recorriendo varias ciudades del interior del país. Más precisamente de las provincias de Neuquén y La Pampa. En esta última y tras encabezar un acto rodeado de hombres, Alberto Fernández admitió que “faltan mujeres en la cúpula dirigencial del Estado”. Este tema generó ruido en las redes sociales, que criticaron la falta de funcionarias.

NA informó que el presidente encabezó el acto en la provincia de La Pampa junto al gobernador, Sergio Ziliotto. También con los ministros Eduardo de Pedro y Gabriel Katopodis. De esta presentación, iba a ser parte la ministra de Hábitat de la nación, María Eugenia Bielsa. Pero, la funcionaria tuvo que cancelar su viaje a último momento por otros compromisos. Por eso, en el escenario solo había hombres.

En este contexto, el presidente, advirtió: “El otro día tuve una reunión con empresarios y cuando vi la foto, me di cuenta de que no había mujeres. Ahora falta María Eugenia (Bielsa), que no pudo viajar, pero yo pretendo que en cada acto que hagamos haya una mujer presente, y lo digo porque me doy cuenta de que somos cuatro varones”. “Esto no tiene que volver a pasar”, aclaró Fernández.

En momentos en que cada foto sin mujeres en la escena genera ruido, especialmente en las redes sociales, el presidente se refirió al tema durante un acto en Santa Rosa, junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. “Y somos cuatro varones que hubiésemos querido que haya funcionarias sentadas junto a nosotros, gobernando a la par nuestra”, afirmó el mandatario nacional.

A su vez, Alberto Fernández, agregó: “María Eugenia debió estar ocupando el lugar de la mujer en el poder del Estado, pero no pudo venir a último momento. Por eso somos puros varones, y es algo que no puede ocurrir”. No quiero dejar pasar ese dato porque tiene que ver con los cambios culturales que tenemos que hacer en la Argentina. Nosotros queremos un país con más igualdad“.