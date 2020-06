Lanata picantísimo con Alejando Borensztein

Lanata volvió con Periodismo Para Todos (El Treve los domingos a las 22 h). Asimismo, sigue con su programa de radio “Lanata Sin Filtros”. Como siempre y fiel a su estilo, el escritor y periodista ocupa sus programas en desenmascarar a todos los famosos y políticos. Esta vez, el le tocó a Alejandro Borenztein, productor hijo de Tato.

Jorge Lanata comenzó comentando cómo empezó su vínculo con Tato, el padre de Alejandro. Aparentemente, la relación empezó por un chiste realizado por Lanata que Tato pidió prestado y, si bien no fueron grandes amigos, si tuvieron un buen vínculo. Además, explicó que Alejandro, además de productor es arquitecto y le diseñó una casa.

Jorge Lanata utilizó esta introducción para explicar que no querría tener inconvenientes con el hijo de Tato, pero que se sintió ofendido por él. Es que el escritor y periodista tiene una sección en su programa llamada “el Bolu** de la semana” y acusa a Alejadro de “robarle” la idea con “el Pelo**** del año”, sección que Borensztein propuso a Clarín.

En este contexto y en su programa de radio, Lanata explicó que: “En vez de llamarme por teléfono, plantea una discusión. Te equivocaste, Ale” y continuó “Ojalá me equivoque, pero no voy a entrar en esa discusión”. Además, aclaró que la palabra Pelo**** lo considera más un insulto, en cambio Bolu** es de uso más coloquial.

Jorge cerró la discusión diciendo: “La próxima vez discutí conmigo con argumentos que no sean tan fáciles de rebatir. Vos sos un tipo inteligente, yo soy incorregible”. No sabemos a ciencia cierta si se trata de “robar una idea”, pero los dichos de Lanata no abren mucha posibilidad al debate.