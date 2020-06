Mar Tarrés sería la nueva confirmada para el Bailando y la llenaron de insultos

View this post on Instagram

Sabía que esto iba a pasar y todavía ni empezó el bailando y ya hay gente en Twitter insultando en el perfil de Marcelo tinelli . Lo de la grúa es verdad jaja cabezon anda buscando una pa que me levante 😂😂 y sepan que los insultos de gente fracasada (porque hay ser muy fracasado en la vida para opinar de una persona por su físico ) no me van a hacer bajar los brazos! Solo me harán más fuerte 💪. Y SI! una gorda en el bailando pese a quien le pese ; cuál es el problema? Si a los kilos los cargo yo! QUE MI BAILE NO VALE?! Yo estoy feliz, muy entusiasmada y agradecida por la oportunidad! Así que haters si mi brillo les molesta mejor que se pongan lentes 😎. La que brilla brilla y la que no que se siente arriba del arbolito de navidad EN CHU FA DO! Te espero a la salida mi papá es policía 👮‍♀️ nadie pasa de esta esquina aquí mandan las Divinas 💅👯‍♀️. A la gilada ni cabida! 🤟 @marcelotinelli @elchatoprada