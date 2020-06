Dirigentes políticos saludaron a los periodistas por su día

La conmemoración del Día del Periodista se remonta al año 1810, cuando salió a la calle “La Gazeta de Buenos Ayres”. Este diario fue creado por Mariano Moreno y fue la primera publicación del gobierno patrio. Desde ese día hasta la actualidad, se celebra todos los 7 de junio el Día del Periodista. Con esta jornada se busca resaltar la profesión de los comunicadores por informar y dar a conocer temas de interés público, lo cual representa una tarea de gran importancia para la sociedad. Por esta razón, los políticos tucumanos decidieron saludar y agradecer a los periodistas por su día.

José Cano, Diputado nacional tucumano de Juntos por el Cambio, utilizó su cuenta personal de twitter para hacerle llegar sus saludos a todos los periodistas por su día . “Quiero saludar a los periodistas de nuestro país, especialmente a los tucumanos. Gracias por informarnos, por entretenernos, por investigar y, sobre todo, por sostener dos de los valores más importante de nuestra democracia: la libertad y la pluralidad de voces”, publicó el diputado.

Quiero saludar a los periodistas de nuestro país, especialmente a los tucumanos. Gracias por informarnos, por entretenernos, por investigar y, sobre todo, por sostener dos de los valores más importante de nuestra democracia: la libertad y la pluralidad de voces #DíaDelPeriodista. pic.twitter.com/jpbIcGyq9x — José Cano (@JCanoOK) June 7, 2020

Por su parte, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, publicó también un mensaje dirigido a todos los trabajadores de la comunicación. En su twitter publicó: “Un saludo especial y el reconocimiento por la loable actividad que desarrollan día a día. El esfuerzo y la constancia, siempre lo caracterizan. Saludo extensivos a sus familias. FELIZ DIA!!!”, acompañado de una foto con la marca de agua de la secretaría que encabeza. La imagen publicada también contiene un agradecimiento que reza: “Muchas gracias a todos los periodistas por el compromiso de comunicar a toda la sociedad”.

A su turno, el representante de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, expresó sus saludos de una forma particular. “Saludos a esa parte del periodismo que trabaja por la verdad, sin prejuicios de ningún tipo”, publicó el Legislador. Además, sentenció: “Saludos a los que nos informan sin intereses personales, políticos ni económicos!”. De igual forma, el exlegislador, Eudoro Aráoz, recordó como surgió este día y remarcó que: “Sin Periodistas no hay Periodismo, sin periodismo no hay Democracia!”.