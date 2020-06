Pensar en el fútbol con público es “una locura”, afirmó el presidente.

A lo largo del país, sobre todo en las provincias del interior, las flexibilizaciones a la cuarentena permiten mayores libertades como hacer algunos deportes. Solo cuando esos no impliquen contacto físico, como pueden ser el tenis o correr. No incluiría aquí al fútbol, el deporte predilecto de los argentinos. Lo cierto es que el fútbol en Argentina no es solo un deporte sino que es también una industria que mueve millones.

Pese a los pedidos de la AFA por la reapertura del torneo, el presidente Alberto Fernández fue contundente sobre su decisión. Calificó de “locura” a la idea de volver a convocar a los hinchas en estadios. Por otro lado, felicitó a Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, quien fue el primero en negarse a continuar con las fechas del torneo ante la inminente pandemia.

“No es simple llevar el fútbol a las provincias”, declaró a TyC Sports. La movilidad que esto implica es muy riesgosa. El presidente aseguró que están analizando cuándo y cómo volver, pero no es algo que vaya a ocurrir en la inmediatez. Cuestionó la organización de la AFA, y consideró inadmisible que los clubes aumenten los bonos de los socios, cuando se trata de un servicio que no están dando.

Fernández recalcó que “el gobierno sabe que el fútbol es importante para la gente como divertimento y sentimientos”. Pero las prioridades son otras en este momento, un deporte que reúne a tantas personas, como el fútbol, aún no está listo para flexibilizarse. De modo que los fanáticos del fútbol deberán continuar con la espera, mientras se repiten partidos viejos en los canales deportivos.

Los deportistas olímpicos sí vuelven a entrenar

Una buena noticia para los deportistas de alto rendimiento es que pueden volver a practicar sus especialidades. Con el fin de prepararse para los Juegos de Tokio 2021. EL Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, trabaja con los protocolos sanitarios que deben aplicarse, según informó Telam.