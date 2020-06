“Telchi” Ríos viajó con excusa oficial pero su hijo compró un auto en Buenos Aires

El Intendente Daniel “Telchi” Ríos (radical-PRO) viajó a Buenos Aires a comprar un digitalizador de imagen para el hospital de Belén. De regreso levantó a otra persona en Córdoba, la dejó en San Martín pero más tarde cerraron la Legislatura de Catamarca porque desconfiaron de que pudiera tener el virus del CV-19. Acusaron a Ríos de poner en peligro a la provincia porque su actitud “humanitaria” fue una irresponsabilidad con detalles –como veremos- aun no develados.

Ríos aseguró que viajó a comprar un digitalizador de imágenes para el Hospital de Belén, que debía hacer la compra en efectivo por lo que cargaba consigo poco más de medio millón de pesos, que viajó él porque “conoce” Buenos Aires y tiene los permisos para circular. El punto es que en la misma fecha uno de sus hijos compró un auto en Lomas de Zamora, un Honda Cívic debido a que se declara un fanático de los autos. ¿Tanto como para poner en riesgo el viaje oficial?.

Código Rojo

Es muy probable que “Telchi” Ríos haya viajado por el digitalizador pero también es cierto que si no levantaba a nadie y no se disparaba el código rojo en la Legislatura por la presencia de esta persona que no habrían hecho la cuarentena, no nos hubiéramos enterado que aprovechando ese viaje oficial el hijo compró un auto o que ninguno, padre e hijo incluido el hombre varado en Córdoba, hicieron el hisopado como correspondía para descartar la presencia del virus.

O sea, el intendente va y viene de otras provincias, se cruza por entero y solo si es descubierto hace la correspondiente cuarentena y es sometido al hisopado tardíamente, de lo contrario anda como si nada desde capital al interior y desde el interior a capital. El gesto humanitario deschavó la compra del vehículo particular del hijo del intendente, el imprudente retorno del pasajero por “casualidad” puso a todos en aislamiento. Total después si da negativo el test, no pasó nada.

Todo puede ser cierto en esta historia sin control efectivo, es verdad que el jefe comunal viajó por una gestión en salud, que el hijo se fue por el fanatismo a los autos, que de regreso Ríos levantó al hombre varado en Córdoba que no tenía ni para comer, que volvieron y ninguno hizo la cuarentena ni el hisopado, eso pasó después, y solo por el escándalo. Hasta aquí la pudimos conta jactándonos de tener Caso Cero de CV-19. ¡Gracias Virgencita del Valle!