Un intendente violó el decreto de la cuarentena para “ayudar”

El intendente Daniel “Telchi” Ríos se cruzó con los diputados que salieron a cuestionarlo por levantar una persona en Córdoba que luego activó el código rojo en la Legislatura provincial por temor a que tuviera CV-19. Ríos desafío a los legisladores a salir a trabajar porque la gente necesita sobrevivir y volver a la provincia, al tiempo que les pidió que dejen de meter miedo detrás de una computadora.

“Si tengo que ir preso por traer una persona varada que es de mi pueblo, no tengo ningún problema, les doy la dirección y vengan a buscarme, pero duermo con la conciencia tranquila”, aseguró Ríos desafiando a los diputados y senadores para que alguna noche se queden en los puestos camineros y que piensen que hay muchos catamarqueños varados en otros provincias sin los medios necesarios para sostenerse.

“Dicen que yo desconozco los DNU del Presidente pero hay excepciones entre ellos a políticos que tendríamos que estar trabajando para solucionar los problemas a la gente que por ejemplo está varada pero todo el mundo se desentiende por miedo o por comodidad, yo no soy así, no me escondo detrás de una computadora para levantar el dedo acusador”, disparó el jefe comunal belicho en alusión a los legisladores.

Varados

“Ahora me acusan que puse en riesgo a la provincia de Catamarca, yo soy cuidadoso pero también es cierto que aquí se olvidan que los pueblos necesitan abastecerse y que hay gente que está pidiendo a gritos que se les dé una mano porque están varados. Hay gente que ha perdido el trabajo, en otro lado no les van a perdonar el alquiler ni le van a dar un plato de comida”, comentó el jefe comunal belicho molesto con los legisladores peronistas y radicales.

“Me jugué para traer esta persona varada en Córdoba como lo hice con estudiantes y trabajadores cosecheros. Todos los días llevo enfermos a la capital desde Belén, los amigos del control de Andalgalá ya me conocen más que al Obispo porque todos los días llevo y traigo gente. Hay excepciones al DNU presidencial, los políticos tenemos que ponernos a laburar y dejar de escondernos detrás de una computadora solo a meter miedo”, cerró Ríos.