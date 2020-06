Armani: el representante aseguró que no recibió ninguna oferta

Desde que llegó a River, Franco Armani se convirtió en el arquero titular y figura indiscutida de la institución. Sus buenas actuaciones le permitieron llegar a la selección y terminó jugando los últimos partidos del Mundial 2018. Este rendimiento también encendió el interés de varios equipos que quieren tenerlo en sus filas. A pesar de esto, el representante del jugador aseguró que no recibió ofertas.

NA informó que el representante le dio buenas noticias los hinchas millonarios. “Quiero destacar que no me llamó nadie oficialmente de Pumas, sino que fueron empresarios los que sondearon. Ellos consultaron las condiciones o posibles acuerdos para que Armani llegue, pero nadie del club. No es verdad lo que se dijo. Por el momento, él va a continuar en River”, señaló Petrópulos en declaraciones a la señal de cable ESPN.

A su vez, agregó: “Quiero salvaguardar la imagen del jugador.

Pareciera que fuera un deseo de Franco Armani irse de River y él está muy feliz en su club. Era su sueño jugar acá y los está cumpliendo. Además, el hincha lo quiere mucho”. Sin embargo, el agente dijo que “no se descarta que si mañana viene una propuesta muy interesante se analice”, aunque resaltó que “lejos está de pensar su salida porque sí”.

Por otra parte, en las últimas horas se conoció el interés de la institución mexicana por el exarquero de Boca, Sebastián Sosa. Según afirmaron medios locales, el uruguayo, que atajó las últimas tres temporadas y media en el Morelia, ahora mudado a Mazatlán, estaría en contacto con los directivos de Pumas. Igualmente, el jugador aseguró que le gustaría tener revancha en el Xeneize.

River venderá a varios de sus juveniles

La pandemia del coronavirus dejará una difícil situación para los clubes argentinos. Esto obligará a las diversas instituciones a vender a sus jugadores para equilibrar las cuentas. En el caso de River, la dirigencia tiene pensado desprenderse de varios juveniles. A su vez, Marcelo Gallardo podría perder a Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Rafael Santos Borré.