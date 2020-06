Distanciamiento social: salió el marco normativo

El pasado jueves, el presidente de la nación oficializó la extensión de la cuarentena hasta el 21 de marzo. En esta ocasión, la normativa tendrá dos modalidades. En las zonas donde hay circulación comunitaria, continuará el aislamiento obligatorio. A su vez, 18 provincias entrarán en la etapa de distanciamiento social. En la jornada de este domingo, se publicó el decreto con el marco legal.

NA informó que el sistema de salud de las provincias que entran al distanciamiento debe contar con capacidad suficiente y adecuada. Esto es para dar respuesta a la demanda sanitaria. Para eso no debe haber “circulación comunitaria del coronavirus”. También, tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no tiene que ser inferior a 15 días. Además, o será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

En el decreto se establece que habrá libre movimiento de personas entre diferentes departamentos. Sin embargo, esto es algo que solo podrán hacer los que posean el Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia Covid-19. Además, para las zonas del país donde regirá el distanciamiento social, preventivo y obligatorio se mantienen los mismos protocolos del inicio de la cuarentena obligatoria.

En la etapa de distanciamiento se podrán desarrollar actividades deportivas, artísticas y sociales. Siempre y cuanto no impliquen una concurrencia superior a diez personas. “Sin embargo, para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera). Debe haber persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable”, aclararon.

¿Qué sigue prohibido en la etapa de distanciamiento?

En estas zonas se mantiene la decisión de que no haya clases presenciales en todos los niveles. A su vez, Está prohibida la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos. También de cualquier otra índole con concurrencia mayor a 10 personas. Del mismo modo, el deporte grupal sigue cancelado. Además, durante el distanciamiento, seguirán cerrados los cines, teatros y toda actividad turística.