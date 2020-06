Luis Bremer habló sobre el femicidio de su madre

La mesa del sábado a la noche del programa de Mirtha Legrand, que actualmente está siendo conducido por su nieta, dio mucha tela para cortar por las polémicas declaraciones de sus comensales. Es que Graciela Alfano habló de sus abusos y la justicia por mano propia, mientras que Luis Bremer sensibilizó a todos con la historia del femicidio de su mamá.

La madre de Luis Bremer fue asesinada la noche de a recibida del locutor, en el año 95. Bremer comenzó diciendo que la violencia de género no es una cuestión privada de la pareja: “Si vos no te metés, sos cómplice”. Bremer recordó que su mamá intentó denunciar por amenazas y le dijeron que podía hacer nada “hasta que no haya sangre”.

El locutor reconoció que, en realidad, el asesino de su madre, que era su pareja, tenía otras intenciones: matarlo a Luis. A cinco años de la primera marcha del #NiUnaMenos, Bremer lanzó un mensaje para las víctimas colaterales de femicidios: “No te quedes solo, no te aísles. Tiene que haber una contención para los familiares de mujeres asesinadas”.

Acompañamiento para las víctimas colaterales

Además, agregó que: “Está la vergüenza que a los hijos de todas esas mujeres asesinadas afecta, porque como hijo te culpas por no haber podido hacer nada, la sensación es de vacío total”. En este sentido, Bremer enfatizó en la importancia de la terapia y el acompañamiento por parte del estado a los hijos cuyas madres son víctimas de femicidio.

En notas anteriores, Bremer había reconocido que encontró a su madre asesinada en la puerta de su casa cuando volvía del teatro Cervantes de su entrega de diplomas. Manuela, su mamá, no había sufrido una relación violenta con su ex pareja, todo se violentó cuando ella quiso terminar la relación. De ahí que Bremer insista tanto en acompañar al #NiUnaMenos.