Una panelista de Ángel de Brito anunció haber sufrido violencia de género

View this post on Instagram

Siempre brillos!!! #siempreterraza Muchas Gracias por este vestido @amical_indumentaria 🥰 😇 @ga.flowers @siriomonica @marieladaguer @approfessionaloficial @masnegroficial @losangeles_ok @eltrecetv Y gracias por acompañarme @ninayjooo 🥰 . . #lavivocomoquiero #asivoy 💋💋💣🎵🎵🎵🎵