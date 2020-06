Vecinos de San Martín esperaban una ambulancia pero Jalil se fue a las termas

El gobernador Raúl Jalil estuvo en San Martín, la localidad donde un hombre perdió un dedo tras ser mordido por un perro debido a que la ambulancia no puede recorrer más de 50 kilómetros porque recalienta y se para, quedando varada en la ruta con el paciente. La expectativa era que Jalil fuera a entregar una unidad nueva pero el Primer mandatario catamarqueño pasó sólo a visitar las termas de la zona.

Los vecinos se contactaron con El Aconquija para manifestar su desilusión y comentar que el Gobernador fue con las manos vacías. El tema salud mantiene a los habitantes de San Martín preocupados debido a que la posta sanitaria no tiene insumos. Tampoco hay médicos estables y para colmo la ambulancia es obsoleta al punto de no llegar a la capital de Catamarca con el paciente porque levanta temperatura y se queda a mitad de camino.

Perdió el dedo

Cuando el hombre de apellido Giménez perdió el dedo, en la posta no había nada. La queja se hizo sentir pero las autoridades no tomaron notas, los problemas crónicos. La localidad que limita con La Rioja no tiene jardín de infantes por lo que funciona en un aula prestada de la escuela primaria. Además, falta alumbrado público. San Martín depende de Chumbicha, municipio gobernado por el intendente Alfredo Hoffman.

Los pobladores no entienden las prioridades en el marco de la emergencia sanitarias por el CV-19 siendo San Martín un cruce de ruta. Esperaban una ambulancia pero Jalil fue a las termas, tal vez pensando en desarrollarlas como una opción turística, entelequia política incomprensible para los habitantes que claman por lo elemental en materia de salud y aprovechando que el Gobernador se encontraba en terreno.