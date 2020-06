Sofía Zámolo: “Los primeros tres meses fueron fatales y de mucho pánico”

Después de una larga búsqueda por un bebé, finalmente Sofía Zámolo confesó que está embarazada. En diálogo con Ángel de Brito para su programa LAM (de lunes a viernes de 11 a 13 h, por canal 13) habló sobre la búsqueda, de cómo se enteró que está embarazada y de cómo transitó los primeros cinco meses de este embarazo.

“No queríamos contar nada porque teníamos pánico” explica la modelo, recordando que en el programa Los Ángeles de la Mañana tiraron la primicia cuando todavía muchas personas del círculo íntimo de la modelo y del empresario José Féliz Uriburu no estaban enterados. De hecho, esperaron los tres meses para anunciarlo oficialmente. Lo hicieron durante la cuarentena.

Zámolo recordó que los primeros meses de embarazo fueron un poco caóticos, ya que todavía trabajaba como panelista en Incorrectas y todo el tiempo sentía náuseas, por lo que le era muy difícil trabajar en esas condiciones y con la carga de no querer decir nada hasta que no se superen los primeros meses de embarazo. “¿Era un peso esto de no poder ser mamá?“, preguntó, picante, Ángel de Brito.

En anuncio para la familia

La modelo recuerda que fueron muchos meses de búsqueda debido a que acaba de cumplir 37 años y, a esa edad, es más difícil y riesgoso buscar un embarazo. Así, recordó cómo fue que se enteró que estaba embarazada: Estaba con su hermana, su cuñado y su sobrina. Tenía un atraso, pero todos los test daban negativos. “No me quería hacer ilusiones, pero me metí en el baño para sacarme el tema de encima”, recordó.

Sofía Zámolo se encuentra casada desde el 2016 con el empresario José Féliz Uriburu. En ocasiones anteriores, había dado a entender que no le gustaba que le pregunten cuándo iba a ser madre, porque eso le generaba mucha presión. Sin embargo, hoy se muestra muy feliz luciendo su pancita en redes sociales y comentando el día a día de su embarazo.