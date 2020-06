Alumnos de Música de la UNT interpretan a Beethoven de forma online

Este año se conmemora el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig Van Beethoven. Es por esto que la Universidad Nacional de Tucumán, a través de sus orquestas, le rinde su merecido homenaje a lo largo de todo el año, aunque no son los únicos. La modalidad virtual se emplea en todo el ámbito de la UNT para respetar la cuarentena, pero sin faltar a clases. Eso llevó a que alumnos del Instituto Superior de Música (ISMUNT) realizaran una interpretación online del Himno a la Alegría de Beethoven.

Roxana Civallero es docente en el ISMUNT, cuenta que todos los años realizan algún concierto con sus alumnos, sobre todo del ciclo medio que son quienes aún no empezaron el profesorado. La docente especifica que luego hacen una audición en vivo en el auditorium. La profesora de oboe explicó: “Como este año no es posible, se nos ocurrió armar algo por medio de las nuevas tecnologías. Se armó entre mucha gente y se fue filmando en capas. No es como estar en vivo, pero tuvieron la experiencia de volver a tocar juntos”.

Junto a la profesora Roxana Civallero (oboe) se suman las profesoras Gabriela Canevaro (flauta), Elizabeth Cali (violín), Paola Bossi (viola) y Marcela Roselló (fagot). Este equipo docente logró un archivo audiovisual en el que participaron los alumnos de dicho establecimiento con sus instrumentos. Las maestras aseguran que primero se dieron las partituras para que cada uno estudie en su casa y se puso un tiempo de estudio, el tiempo que se iba a grabar el video.

Civallero describió el accionar del trabajo conjunto: “El primero que grabó fue el fagot, que fue la base nuestra. A partir de ahí la profesora de viola grabó todas las voces que se fueron poniendo encima del fagot. Esos pequeños audios se fueron dando a las distintas voces que fueron grabando encima de ellos”. La docente a cargo explicó que, por último, se sacó el audio guía de la profesora. A partir de ahí, quedaron sólo los sonidos de alumnos y se armó el video final.

Además de la producción que llevaron a cabo, la profesora cuenta que se conecta con los alumnos vía Skype una vez por semana, para tener clase en vivo. Luego, se manejan con videos, agregó la universitaria. Y concluyó: “Muchas veces la calidad del sonido de un vivo no es buena, entonces los chicos nos mandan videos de las obras que ellos aprenden y yo se las corrijo. También, en mi cátedra, armamos pequeños videos de dúos o tríos entre nosotros, con la misma modalidad que hicimos este de Beethoven“.