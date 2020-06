¿Cuál es la verdadera causa por la cual Jimena Barón dejó al casa de Osvaldo?

Ayer, J-Mena subió una seguidilla de historias a instagram realizando declaraciones y brindando información sobre su supuesto embarazo y su reconciliación con Daniel Osvaldo. En este sentido, La Cobra aclaró que no está embaraza y que no volvió con su ex pareja. En teoría se habría quedado a realizar la cuarentena en lo de su ex solo por su hijo.

Según anunció Ángel de Brito y luego ella confirmo en sus redes sociales, Jimena Barón habría vuelto a su departamento con su hijo Momo para tratarse una lesión en el hombro. En las historias, Barón afirma haber recibido inyecciones en su brazo. Lo único que no aclaró la cantante es si volverá a lo de su ex o se quedará directamente en su hogar.

La novela de Roberto y Mabel

De esta manera, el conductor de los Ángeles de la Mañana aclaró un poco más el panorama y refuto los dichos de Lussich, el panelista de Intrusos En El Espectáculo que aseguraba que Jimena Barón le habría dicho a su círculo íntimo que “si viene otro hijo, que venga”. Los panelitas de LAM destrozaron a Barón por la novela que Jimena y Daniel armaron de “Roberto y Mabel” mostrando cómo pasaban los días de cuarentena: “Nos quedamos sin novela”, retrucó, irónico De Brito.

Cabe recordar que el ultimo mes de aislamiento social, preventivo y obligatorio Jimena Barón y su hijo lo realizaron en la casa de la ex pareja de Jimena, el futbolista Daniel Osvaldo. Esta noticia fue fuente de muchas versiones sobre reconciliación, versiones que ellos se encargaron de alimentar y hacer crecer mostrando postales familiares y mensajes en Instagram

Esta decisión, a J-Mena le costó muchas críticas. Es que sus seguidores la lapidaron por volver a la casa de la musa inspiradora de “La Tonta” y “La Cobra”. Además, la separación de Jimena y Daniel fue polémica por las denuncias realizadas por parte de la cante de que habría recibido violencia psicológica y verbal por parte del futbolista.