El programa de Guido Kaczka sufre una baja ¿quién se fue y por qué?

View this post on Instagram

Recuerdo que miraba todas las noches a Guido, y soñaba que algún día iba a estar trabajando con él. Y el año pasado ese deseo se convirtió en realidad. Desde aquel primer día ha sido todo absolutamente aprendizaje, cada día aprendí algo nuevo, tanto personal como profesional. Nunca me imaginé que detrás de un programa, haya un equipo increíble, que me permitió entender y conocer un poco más de cómo se hace esa magia de la que todos disfrutamos cuando miramos tv. Como en la vida siéndome fiel a mi mismo y esa necesidad constante de crecer y conocer nuevos rumbos, cierro una etapa maravillosa, un año y medio del que solo puedo estar agradecido. 🙏 Muchas Gracias @soyguidokaczka por abrirme la puerta de un mundo hermoso, por confiar en mi y tenerme presente, pero principalmente GRACIAS por tu profesionalismo y por tu calidez humana, te respeto y te aprecio enormemente. Y siempre te estaré agradecido @soyclaudiobrusca porque por vos empezó todo esto; gracias por tu confianza y predisposición. Gracias @arielnasoarce por tu buena onda, energía y confianza. Y esos compañeros hermosos @pablosinema @ojedaluisina @hernancolucho @josemoren_ @elcordobeok @julipresutto @bettinabenitez, y todos los técnicos! Y la gente hermosa de @eltrecetv y @lorena.dappen. Cada uno de ustedes me hizo crecer y tener ganas de seguir aprendiendo. Estoy muy seguro que es un “hasta luego” y que la vida nos volverá a cruzar! ❤️ Y gracias al cariño increíble de todas las personas que me han acompañado en esta hermosa experiencia, por sus palabras y por el amor que me transmitieron, jamás me lo hubiese podido imaginar.